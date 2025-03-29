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ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области
Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ и скоплению техники в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:33:00+03:00
2025-03-29T10:33:00+03:00
2025-03-29T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ и скоплению техники в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы, пригород и область - семь прилетов. Три - в Ахтырке и районе (города), один - в самих Сумах, ещё три - в Сумском районе. Поражены ПВД (пункты временно дислокации - ред.) и склад в Ахтырке, а также нефтеперерабатывающее производство", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Сумах удар пришелся по позиции операторов дронов. в Сумском районе удары нанесены по небольшим скоплениям техники с личным составом ВСУ. Один из прилётов, по его данным, "с фейерверком", при этом он не уточнил, где именно удар сопровождался серией взрывов.
https://ria.ru/20250125/alekseevka-1995455749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ и технике в Сумской области