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ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/udary-2008093794.html
ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области
Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ и скоплению техники в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:33:00+03:00
2025-03-29T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ и скоплению техники в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы, пригород и область - семь прилетов. Три - в Ахтырке и районе (города), один - в самих Сумах, ещё три - в Сумском районе. Поражены ПВД (пункты временно дислокации - ред.) и склад в Ахтырке, а также нефтеперерабатывающее производство", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Сумах удар пришелся по позиции операторов дронов. в Сумском районе удары нанесены по небольшим скоплениям техники с личным составом ВСУ. Один из прилётов, по его данным, "с фейерверком", при этом он не уточнил, где именно удар сопровождался серией взрывов.
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ и технике в Сумской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ и скоплению техники в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумы, пригород и область - семь прилетов. Три - в Ахтырке и районе (города), один - в самих Сумах, ещё три - в Сумском районе. Поражены ПВД (пункты временно дислокации - ред.) и склад в Ахтырке, а также нефтеперерабатывающее производство", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Сумах удар пришелся по позиции операторов дронов. в Сумском районе удары нанесены по небольшим скоплениям техники с личным составом ВСУ. Один из прилётов, по его данным, "с фейерверком", при этом он не уточнил, где именно удар сопровождался серией взрывов.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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