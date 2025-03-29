https://ria.ru/20250329/udary-2008093794.html

ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России нанесли удары по месту дислокации ВСУ в Сумской области

Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ и скоплению техники в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:33:00+03:00

2025-03-29T10:33:00+03:00

2025-03-29T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ и скоплению техники в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы, пригород и область - семь прилетов. Три - в Ахтырке и районе (города), один - в самих Сумах, ещё три - в Сумском районе. Поражены ПВД (пункты временно дислокации - ред.) и склад в Ахтырке, а также нефтеперерабатывающее производство", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Сумах удар пришелся по позиции операторов дронов. в Сумском районе удары нанесены по небольшим скоплениям техники с личным составом ВСУ. Один из прилётов, по его данным, "с фейерверком", при этом он не уточнил, где именно удар сопровождался серией взрывов.

https://ria.ru/20250125/alekseevka-1995455749.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины