https://ria.ru/20250329/udar-2008134393.html

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:58:00+03:00

2025-03-29T14:58:00+03:00

2025-03-29T15:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.На кадрах показан момент попадания беспилотника по пункту дислокации ВСУ, после чего происходит взрыв.

https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

сумская область

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Момент попадания беспилотника по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили в Минобороны. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, показан момент попадания беспилотника по цели. 2025-03-29T14:58 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины