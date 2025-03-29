https://ria.ru/20250329/udar-2008134393.html
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:58:00+03:00
2025-03-29T14:58:00+03:00
2025-03-29T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.На кадрах показан момент попадания беспилотника по пункту дислокации ВСУ, после чего происходит взрыв.
https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html
сумская область
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Момент попадания беспилотника по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили в Минобороны.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, показан момент попадания беспилотника по цели.
2025-03-29T14:58
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PT0M35S
РИА Новости
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России ударили дронами "Герань-2" по пункту дислокации ВСУ в Сумской области