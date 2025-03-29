Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 29.03.2025 (обновлено: 15:54 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/udar-2008134393.html
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:58:00+03:00
2025-03-29T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008136913_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_addba1e633d484d1a87e21f3557f6380.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.На кадрах показан момент попадания беспилотника по пункту дислокации ВСУ, после чего происходит взрыв.
https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент попадания беспилотника по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили в Минобороны. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, показан момент попадания беспилотника по цели.
2025-03-29T14:58
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008136913_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ad454abd5985bfc189410df858b48876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России ударили дронами "Герань-2" по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские войска ударили дронами "Герань-2" по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
На кадрах показан момент попадания беспилотника по пункту дислокации ВСУ, после чего происходит взрыв.
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
"В одни ворота". На Украине подвели мрачный итог переговоров с США
Вчера, 11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала