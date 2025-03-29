Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье возбудили дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/ubiystvo-2008184101.html
В Подмосковье возбудили дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена
В Подмосковье возбудили дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 29.03.2025
В Подмосковье возбудили дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена
СК возбудило дело против подозреваемого в убийстве предпринимателя в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:50:00+03:00
2025-03-29T22:50:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. СК возбудило дело против подозреваемого в убийстве предпринимателя в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, 29 марта 47-летний мужчина, находясь возле придорожного магазина в поселке Мисайлово, произвел в приехавшего к нему на встречу коммерсанта несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от полученных ранений потерпевший скончался на месте. "В Ленинском городском округе задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя... Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статья 105 УК РФ и статья 222 УК РФ). В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и мотив совершенного преступления", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.
https://ria.ru/20250329/zaderzhanie-2008139578.html
https://ria.ru/20250328/ubiystvo-2007917039.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена

СК в Подмосковье возбудил дело против подозреваемого в убийстве предпринимателя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. СК возбудило дело против подозреваемого в убийстве предпринимателя в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, 29 марта 47-летний мужчина, находясь возле придорожного магазина в поселке Мисайлово, произвел в приехавшего к нему на встречу коммерсанта несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Вчера, 15:42
"В Ленинском городском округе задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя... Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статья 105 УК РФ и статья 222 УК РФ). В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и мотив совершенного преступления", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор
28 марта, 13:00
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала