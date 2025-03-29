https://ria.ru/20250329/ubiystvo-2008184101.html

В Подмосковье возбудили дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Подмосковье возбудили дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 29.03.2025

В Подмосковье возбудили дело против подозреваемого в убийстве бизнесмена

СК возбудило дело против подозреваемого в убийстве предпринимателя в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T22:50:00+03:00

2025-03-29T22:50:00+03:00

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происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. СК возбудило дело против подозреваемого в убийстве предпринимателя в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, 29 марта 47-летний мужчина, находясь возле придорожного магазина в поселке Мисайлово, произвел в приехавшего к нему на встречу коммерсанта несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от полученных ранений потерпевший скончался на месте. "В Ленинском городском округе задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя... Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статья 105 УК РФ и статья 222 УК РФ). В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и мотив совершенного преступления", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.

https://ria.ru/20250329/zaderzhanie-2008139578.html

https://ria.ru/20250328/ubiystvo-2007917039.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)