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АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом - РИА Новости, 29.03.2025
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Туризм
 
07:53 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/turizm-2008081699.html
АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом
АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом - РИА Новости, 29.03.2025
АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что турпоток из России на морские курорты Турции в этом летнем сезоне вырастет на 10%, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:53:00+03:00
2025-03-29T07:53:00+03:00
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майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что турпоток из России на морские курорты Турции в этом летнем сезоне вырастет на 10%, сообщила РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе. "Если говорить о Турции как о морском направлении, то мы ожидаем плюс 10% этим летом к прошлому сезону. Сами турки ожидают плюс 15%", - сказала Ломидзе. В начале сентября 2024 года АТОР сообщала, что, по ее данным, за три летних месяца россияне совершили порядка 2,75 миллиона поездок в Турцию (прирост на 7,8% к лету 2023 года). В Турции в этом году ожидают более 7 миллионов российских туристов, еще столько же - из ФРГ, говорил в начале марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов: в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
https://ria.ru/20250115/turpotok-1993810946.html
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новости - туризм, турция, россия, германия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Германия, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом

АТОР ожидает роста на 10% турпотока из России на курорты Турции летом

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что турпоток из России на морские курорты Турции в этом летнем сезоне вырастет на 10%, сообщила РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе.
"Если говорить о Турции как о морском направлении, то мы ожидаем плюс 10% этим летом к прошлому сезону. Сами турки ожидают плюс 15%", - сказала Ломидзе.
В начале сентября 2024 года АТОР сообщала, что, по ее данным, за три летних месяца россияне совершили порядка 2,75 миллиона поездок в Турцию (прирост на 7,8% к лету 2023 года).
В Турции в этом году ожидают более 7 миллионов российских туристов, еще столько же - из ФРГ, говорил в начале марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов: в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
Маврикий - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий
15 января, 12:01
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияРоссияГерманияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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