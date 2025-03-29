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АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом
АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом - РИА Новости, 29.03.2025
АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что турпоток из России на морские курорты Турции в этом летнем сезоне вырастет на 10%, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:53:00+03:00
2025-03-29T07:53:00+03:00
2025-03-29T07:53:00+03:00
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что турпоток из России на морские курорты Турции в этом летнем сезоне вырастет на 10%, сообщила РИА Новости глава АТОР Майя Ломидзе. "Если говорить о Турции как о морском направлении, то мы ожидаем плюс 10% этим летом к прошлому сезону. Сами турки ожидают плюс 15%", - сказала Ломидзе. В начале сентября 2024 года АТОР сообщала, что, по ее данным, за три летних месяца россияне совершили порядка 2,75 миллиона поездок в Турцию (прирост на 7,8% к лету 2023 года). В Турции в этом году ожидают более 7 миллионов российских туристов, еще столько же - из ФРГ, говорил в начале марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов: в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
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новости - туризм, турция, россия, германия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Германия, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР ожидает рост турпотока из России на курорты Турции летом
АТОР ожидает роста на 10% турпотока из России на курорты Турции летом