https://ria.ru/20250329/turisty-2008085837.html

В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето

В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето - РИА Новости, 29.03.2025

В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето

Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:11:00+03:00

2025-03-29T09:11:00+03:00

2025-03-29T13:22:00+03:00

туризм

сочи

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что на летний сезон туристы также активно бронируют поездки в Сочи.

https://ria.ru/20250203/gornolyzhniki-1761846871.html

сочи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм