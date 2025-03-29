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В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето
В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето - РИА Новости, 29.03.2025
В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето
Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:11:00+03:00
2025-03-29T09:11:00+03:00
2025-03-29T13:22:00+03:00
туризм
сочи
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что на летний сезон туристы также активно бронируют поездки в Сочи.
https://ria.ru/20250203/gornolyzhniki-1761846871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Сочи, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето
АТОР: путевки в Крым на лето бронируют на 15 процентов активнее, чем год назад