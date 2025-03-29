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В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето - РИА Новости, 29.03.2025
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Туризм
 
09:11 29.03.2025 (обновлено: 13:22 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/turisty-2008085837.html
В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето
В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето - РИА Новости, 29.03.2025
В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето
Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:11:00+03:00
2025-03-29T13:22:00+03:00
туризм
сочи
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что на летний сезон туристы также активно бронируют поездки в Сочи.
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сочи, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Сочи, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
В АТОР сообщили о росте бронирования путевок в Крым на лето

АТОР: путевки в Крым на лето бронируют на 15 процентов активнее, чем год назад

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие загорают на пляже в Судаке
Отдыхающие загорают на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие загорают на пляже в Судаке. Архивное фото
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Туристы этой весной бронируют путевки в Крым на лето на 15% активнее, главное – чтобы хватило провозных емкостей, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Крым этой весной на лето бронируют на 15% активнее, чем годом ранее. В этом году спрос на полуостров, ожидаемо, будет выше. Главное, чтобы провозных емкостей хватило", - сказала Ломидзе.
Она уточнила, что на летний сезон туристы также активно бронируют поездки в Сочи.
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ТуризмСочиМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
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