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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 29.03.2025 (обновлено: 12:50 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/tsentr-2008108225.html
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 29.03.2025
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских военнослужащих в районах восьми населенных пунктов в ДНР, противник потерял более 480... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:42:00+03:00
2025-03-29T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских военнослужащих в районах восьми населенных пунктов в ДНР, противник потерял более 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Зелёное, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Потери противника составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105-миллиметровая гаубица М101 производства США, добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 480 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских военнослужащих в районах восьми населенных пунктов в ДНР, противник потерял более 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Зелёное, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Потери противника составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105-миллиметровая гаубица М101 производства США, добавили в МО РФ.
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