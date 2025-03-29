https://ria.ru/20250329/tsentr-2008108225.html

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 29.03.2025

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских военнослужащих в районах восьми населенных пунктов в ДНР, противник потерял более 480... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:42:00+03:00

2025-03-29T12:42:00+03:00

2025-03-29T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974091705_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_a390fceec12ae3796a673ccbddeb84f0.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям украинских военнослужащих в районах восьми населенных пунктов в ДНР, противник потерял более 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Зелёное, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Потери противника составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105-миллиметровая гаубица М101 производства США, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины