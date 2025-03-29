https://ria.ru/20250329/trevoga-2008071037.html

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2025

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:23:00+03:00

2025-03-29T02:23:00+03:00

2025-03-29T02:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

винницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 02.15 по мск. Воздушная тревога также прозвучала в Винницкой области в 01.32 по мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250329/vzryvy-2008068631.html

киев

россия

винницкая область

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киев, россия, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины