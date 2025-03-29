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Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов - РИА Новости, 29.03.2025
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23:40 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/tramp-2008188073.html
Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов
Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов - РИА Новости, 29.03.2025
Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:40:00+03:00
2025-03-29T23:40:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. "Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Штатов в Гренландии, претензии на которую заявил Трамп. Президент США ранее заявил, что намерен наращивать ледокольный флот, чтобы догнать Россию по количеству техники.
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в мире, сша, флорида, финляндия, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Финляндия, Дональд Трамп
Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов

Трамп за игрой в гольф обсудил с финским коллегой покупку ледоколов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в гольф-клубе
Дональд Трамп в гольф-клубе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп в гольф-клубе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов.
«
"Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Штатов в Гренландии, претензии на которую заявил Трамп. Президент США ранее заявил, что намерен наращивать ледокольный флот, чтобы догнать Россию по количеству техники.
Американский ледокол - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
США потребуется полвека на постройку 48 ледоколов, сообщил источник
16 марта, 06:16
 
В миреСШАФлоридаФинляндияДональд Трамп
 
 
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