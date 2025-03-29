https://ria.ru/20250329/tramp-2008188073.html

Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов

Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов - РИА Новости, 29.03.2025

Трамп обсудил с финским коллегой покупку ледоколов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T23:40:00+03:00

2025-03-29T23:40:00+03:00

2025-03-29T23:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. "Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Штатов в Гренландии, претензии на которую заявил Трамп. Президент США ранее заявил, что намерен наращивать ледокольный флот, чтобы догнать Россию по количеству техники.

https://ria.ru/20250316/polveka-2005275972.html

сша

флорида

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, финляндия, дональд трамп