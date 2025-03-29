https://ria.ru/20250329/tramp-2008136540.html

Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по пошлинам, пишет WP

Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по пошлинам, пишет WP - РИА Новости, 29.03.2025

Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по пошлинам, пишет WP

Президент США Дональд Трамп призывает старших советников занять более агрессивную позицию по вопросу пошлин в преддверии 2 апреля, когда американский лидер... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:20:00+03:00

2025-03-29T15:20:00+03:00

2025-03-29T15:20:00+03:00

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает старших советников занять более агрессивную позицию по вопросу пошлин в преддверии 2 апреля, когда американский лидер должен объявить о товарных пошлинах в отношении ряда стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на четыре источника. Согласно публикации, Трамп продолжает размышлять перед советниками о том, что его администрации следует и далее ужесточать торговые меры, а в последние дни он вновь обратился к идее универсальных пошлин, которые бы применялись к большей части импорта вне зависимости от страны происхождения. При этом неясно, насколько серьезно рассматривается этот вариант, пишет газета. "Трамп призывает старших советников к более активной позиции по политике пошлин... Хотя многие из его союзников на Уолл-стрит и Капитолийском холме настоятельно призывали Белый дом занять более примирительную позицию, Трамп продолжал выступать за агрессивные меры для фундаментального преобразования экономики США", - сообщает газета. Как заявили изданию источники, Трамп также высказывал мысль о том, что он ошибся, позволив советникам отговорить его от введения более высоких пошлин во время первого срока его президентства. В феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В четверг президент США пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007338024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, канада, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады