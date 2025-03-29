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Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по пошлинам, пишет WP - РИА Новости, 29.03.2025
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15:20 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/tramp-2008136540.html
Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по пошлинам, пишет WP
Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по пошлинам, пишет WP - РИА Новости, 29.03.2025
Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по пошлинам, пишет WP
Президент США Дональд Трамп призывает старших советников занять более агрессивную позицию по вопросу пошлин в преддверии 2 апреля, когда американский лидер... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:20:00+03:00
2025-03-29T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает старших советников занять более агрессивную позицию по вопросу пошлин в преддверии 2 апреля, когда американский лидер должен объявить о товарных пошлинах в отношении ряда стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на четыре источника. Согласно публикации, Трамп продолжает размышлять перед советниками о том, что его администрации следует и далее ужесточать торговые меры, а в последние дни он вновь обратился к идее универсальных пошлин, которые бы применялись к большей части импорта вне зависимости от страны происхождения. При этом неясно, насколько серьезно рассматривается этот вариант, пишет газета. "Трамп призывает старших советников к более активной позиции по политике пошлин... Хотя многие из его союзников на Уолл-стрит и Капитолийском холме настоятельно призывали Белый дом занять более примирительную позицию, Трамп продолжал выступать за агрессивные меры для фундаментального преобразования экономики США", - сообщает газета. Как заявили изданию источники, Трамп также высказывал мысль о том, что он ошибся, позволив советникам отговорить его от введения более высоких пошлин во время первого срока его президентства. В феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В четверг президент США пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
https://ria.ru/20250326/tramp-2007338024.html
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цены на нефть, сша, канада, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Цены на нефть, США, Канада, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по пошлинам, пишет WP

WP: Трамп призвал старших советников к более активной позиции по политике пошлин

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает старших советников занять более агрессивную позицию по вопросу пошлин в преддверии 2 апреля, когда американский лидер должен объявить о товарных пошлинах в отношении ряда стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на четыре источника.
Согласно публикации, Трамп продолжает размышлять перед советниками о том, что его администрации следует и далее ужесточать торговые меры, а в последние дни он вновь обратился к идее универсальных пошлин, которые бы применялись к большей части импорта вне зависимости от страны происхождения. При этом неясно, насколько серьезно рассматривается этот вариант, пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
Вчера, 08:00
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"Трамп призывает старших советников к более активной позиции по политике пошлин... Хотя многие из его союзников на Уолл-стрит и Капитолийском холме настоятельно призывали Белый дом занять более примирительную позицию, Трамп продолжал выступать за агрессивные меры для фундаментального преобразования экономики США", - сообщает газета.
Как заявили изданию источники, Трамп также высказывал мысль о том, что он ошибся, позволив советникам отговорить его от введения более высоких пошлин во время первого срока его президентства.
В феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В четверг президент США пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Трамп рассказал о предстоящем введении импортных пошлин
26 марта, 04:55
 
Цены на нефтьСШАКанадаДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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