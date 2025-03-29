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WSJ: Украина не сможет принять условия сделки с США - РИА Новости, 29.03.2025
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11:46 29.03.2025 (обновлено: 12:47 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/tramp-2008102389.html
WSJ: Украина не сможет принять условия сделки с США
WSJ: Украина не сможет принять условия сделки с США - РИА Новости, 29.03.2025
WSJ: Украина не сможет принять условия сделки с США
Украина почти наверняка не сможет принять новые условия соглашения с США, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:46:00+03:00
2025-03-29T12:47:00+03:00
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
тимофей милованов
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина почти наверняка не сможет принять новые условия соглашения с США, пишет газета The Wall Street Journal. "Администрация Трампа рассчитывает, что Украина быстро подпишет новое соглашение, по которому Вашингтон получает широкие полномочия в отношении экономики своего союзника. Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия", — указано в материале. Отмечается, что такое "несоответствие ожиданий" может привести к новому витку конфликта между США и Украиной. Издание указало, что если в начале февраля администрация президента США Дональда Трампа хотела получить доступ к редкоземельным металлам Украины, то теперь Вашингтон желает извлекать прибыль из экономических проектов Киева в области металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы. &quot;Проект соглашения, изложенный на 55 страницах, с копией которого ознакомилось издание The Wall Street Journal, нацелен на выполнение требования Трампа компенсировать миллиарды военной и финансовой помощи&quot;, — уточнила газета.Черновой вариант соглашения направило Киеву на этой неделе Министерство финансов США. В нем содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Этот фонд в соответствии с соглашением должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов. По мнению украинского экономиста Тимофея Милованова, соглашение необычно для заключения сделки между государствами и скорее напоминает коммерческий договор. Он заявил, что Верховная рада никогда не одобрит такое соглашение. Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения Вашингтона и Киева по ископаемым предполагает возврат Украиной средств за всю помощь, оказанную Штатами. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Киев оплатить всю помощь США прошлых лет, которую он получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал гостя из Киева за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главу киевского режима неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997355838.html
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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, тимофей милованов, верховная рада украины, евросоюз, в мире
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Тимофей Милованов, Верховная Рада Украины, Евросоюз, В мире
WSJ: Украина не сможет принять условия сделки с США

WSJ: Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Национальный флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина почти наверняка не сможет принять новые условия соглашения с США, пишет газета The Wall Street Journal.
"Администрация Трампа рассчитывает, что Украина быстро подпишет новое соглашение, по которому Вашингтон получает широкие полномочия в отношении экономики своего союзника. Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия", — указано в материале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
4 февраля, 12:16
Отмечается, что такое "несоответствие ожиданий" может привести к новому витку конфликта между США и Украиной.
Издание указало, что если в начале февраля администрация президента США Дональда Трампа хотела получить доступ к редкоземельным металлам Украины, то теперь Вашингтон желает извлекать прибыль из экономических проектов Киева в области металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы.
«

"Проект соглашения, изложенный на 55 страницах, с копией которого ознакомилось издание The Wall Street Journal, нацелен на выполнение требования Трампа компенсировать миллиарды военной и финансовой помощи", — уточнила газета.

Черновой вариант соглашения направило Киеву на этой неделе Министерство финансов США. В нем содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Этот фонд в соответствии с соглашением должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов.
По мнению украинского экономиста Тимофея Милованова, соглашение необычно для заключения сделки между государствами и скорее напоминает коммерческий договор. Он заявил, что Верховная рада никогда не одобрит такое соглашение.
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СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа
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Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения Вашингтона и Киева по ископаемым предполагает возврат Украиной средств за всю помощь, оказанную Штатами. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Киев оплатить всю помощь США прошлых лет, которую он получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал гостя из Киева за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главу киевского режима неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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