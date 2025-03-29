https://ria.ru/20250329/tramp-2008098792.html

Ученый рассказал, как Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов

Ученый рассказал, как Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов - РИА Новости, 29.03.2025

Ученый рассказал, как Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов

Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США за счет Гренландии, следует из комментария доктора геолого-минералогических наук, доцента кафедры... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:10:00+03:00

2025-03-29T11:10:00+03:00

2025-03-29T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США за счет Гренландии, следует из комментария доктора геолого-минералогических наук, доцента кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александра Якубчука для РИА Новости. Ранее в марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем Штатов. На этой неделе президент РФ Владимир Путин, говоря о заявлении Трампа, отметил, что речь идет о серьезных планах в отношении острова. "В теории ... Дональда Трампа в Гренландии могут интересовать именно редкоземельные металлы - запасы острова оцениваются в 1,5 миллиона тонн, то есть примерно столько же, сколько в США", - сказал аналитик. По данным геологической службы Америки (USGC), которые привел эксперт, добыча редкоземельных металлов в США в 2023 году составила 43 тысячи тонн, а импорт - около 8 800 тонн. По его словам, в прошлом году производство РЗМ оценивалось примерно в 40-45 тысяч тонн. Американские концентраты перерабатываются в Китае, подчеркнул он. В Китае запасы редкоземельных металлов составляют 44 миллиона тонн, в России - 28,5 миллиона, в США - в 1,8 миллиона. "Россия может вести совместные работы с Америкой в сфере добычи РЗМ, но главная проблема любой страны в сотрудничестве с США - в политической системе Штатов, так как каждый следующий президент может отказаться от обязательств предыдущего. Нет уверенности, что новая администрация будет последовательно выполнять то, о чем договорилась предыдущая", - оценил аналитик возможность сотрудничества между странами в сфере добычи редкоземов. Якубчук полагает, что от США России было бы выгодно получить технологию извлечения и переработки редкоземельных металлов, а также создание производств, которые будут потреблять данные металлы. Например, это может быть создание кристаллических дисплеев, электромагнитов, ветряков и так далее. "Однако вряд ли Штаты заинтересованы в создании конкурента на мировом рынке", - считает эксперт. В России распространены в основном легкие редкоземельные металлы - это лантан, церий, неодим, остальные тоже есть, но их доля меньше. Стоит отметить, что минерал лопарит, использующийся для извлечения РЗМ, есть только в РФ, заключил Якубчук.

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994105135.html

https://ria.ru/20250328/vens-2008051632.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992931080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, гренландия, дональд трамп, владимир путин