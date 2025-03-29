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В США заявили, что Трамп может рассматривать ВТО как инструмент глобализма - РИА Новости, 29.03.2025
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03:08 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/tramp-2008072487.html
В США заявили, что Трамп может рассматривать ВТО как инструмент глобализма
В США заявили, что Трамп может рассматривать ВТО как инструмент глобализма - РИА Новости, 29.03.2025
В США заявили, что Трамп может рассматривать ВТО как инструмент глобализма
Прекращение выплат взносов США во Всемирную торговую организацию (ВТО) можно расценивать как уверенность президента Дональда Трампа в способности страны... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:08:00+03:00
2025-03-29T03:08:00+03:00
экономика
сша
китай
мексика
дональд трамп
пол крейг робертс
всемирная торговая организация (вто)
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Прекращение выплат взносов США во Всемирную торговую организацию (ВТО) можно расценивать как уверенность президента Дональда Трампа в способности страны конкурировать на мировом рынке без "глобалистских" инструментов контроля, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. В четверг глава коммуникаций ВТО Исмаила Диенг заявила РИА Новости, что США просрочили выплату своего взноса в ВТО. По сообщениям Рейтер, США не выплатили свой взнос в ВТО за 2024 и 2025 годы. "ВТО - это глобалистский инструмент. Лидеры, которые верят в национальный суверенитет, должны выступить против нее. Возможно, что Трамп уверен в способности США открыто конкурировать и хочет отказаться от практики контроля результатов", - сказал Робертс. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Китай и другие страны подали на США жалобы в ВТО. В ходе первого президентского срока Трамп заблокировал назначение новых судей в апелляционный орган ВТО, в результате частично парализовав его работу. США обвиняли апелляционный орган в действиях, выходящих за рамки его полномочий.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008071483.html
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экономика, сша, китай, мексика, дональд трамп, пол крейг робертс, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, США, Китай, Мексика, Дональд Трамп, Пол Крейг Робертс, Всемирная торговая организация (ВТО)
В США заявили, что Трамп может рассматривать ВТО как инструмент глобализма

Экс-чиновник Робертс: Трамп может рассматривать ВТО как инструмент глобализма

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Прекращение выплат взносов США во Всемирную торговую организацию (ВТО) можно расценивать как уверенность президента Дональда Трампа в способности страны конкурировать на мировом рынке без "глобалистских" инструментов контроля, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
В четверг глава коммуникаций ВТО Исмаила Диенг заявила РИА Новости, что США просрочили выплату своего взноса в ВТО. По сообщениям Рейтер, США не выплатили свой взнос в ВТО за 2024 и 2025 годы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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"ВТО - это глобалистский инструмент. Лидеры, которые верят в национальный суверенитет, должны выступить против нее. Возможно, что Трамп уверен в способности США открыто конкурировать и хочет отказаться от практики контроля результатов", - сказал Робертс.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Китай и другие страны подали на США жалобы в ВТО.
В ходе первого президентского срока Трамп заблокировал назначение новых судей в апелляционный орган ВТО, в результате частично парализовав его работу. США обвиняли апелляционный орган в действиях, выходящих за рамки его полномочий.
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ЭкономикаСШАКитайМексикаДональд ТрампПол Крейг РобертсВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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