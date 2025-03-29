https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг

Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг - РИА Новости, 29.03.2025

Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг

Дональд Трамп своим желанием перекроить мировую торговлю в пользу экономики США добрался до глобального автомобильного рынка: введенные Вашингтоном... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T09:22:00+03:00

экономика

сша

китай

европа

дональд трамп

евросоюз

volkswagen touareg

hyundai creta

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Дональд Трамп своим желанием перекроить мировую торговлю в пользу экономики США добрался до глобального автомобильного рынка: введенные Вашингтоном 25-процентные пошлины на любые импортные автомобили должны заставить иностранных автопроизводителей инвестировать в американскую экономику и построить автомобильные заводы на территории страны.Однако не факт, что у президента США это получится.Что точно обеспечит Дональд Трамп для американцев, так это обвал экспорта автомобилей в первую очередь из европейских стран как минимум на треть, а то и наполовину. Вместо 50 миллиардов евро, которые ЕС заработал на продаже 1,1 миллиона машин в США, европейцы станут получать на 15-25 миллиардов евро меньше. Во-вторых, цены на машины, которые производятся на территории США, вырастут вслед за удорожанием импортных моделей. Эксперты не исключают роста цен на 15-25%. Столкнутся с убытками и автомобильные дилеры в самой Америке. Потому что число машин для продажи резко уменьшится, а оставшиеся модели станут стоить значительно дороже, что будет отталкивать покупателей. Поэтому нельзя исключать даже банкротства отдельных автодилеров в США.Для европейского автопрома потеря до 25 миллиардов евро, конечно, не пройдет бесследно. Эта отрасль и без Трампа переживает нелегкие, кризисные времена. Колоссальные трудности испытывают немецкие автопроизводители. Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы из-за падения продаж (как на родине, так и в Китае). Более того, концерн впервые за 30 лет пошел на увольнение сотрудников и нарушил собственные же трудовые правила. Британский автопром еще после Brexit начал испытывать трудности, люксовые бренды до сих пор не пришли в себя. И вот в такой ситуации рыночного падения продаж они сталкиваются еще и с нерыночными ограничениями со стороны Трампа, который лишает их огромного рынка сбыта.Те, кто говорит, что немецкий автопром умрет, конечно, преувеличивают. Полностью он вряд ли исчезнет — хотя бы потому, что речь не идет о полном прекращении поставок автомобилей на американский рынок. Просто продукция станет дороже, а желающих купить станет значительно меньше. И это потребует от европейских производителей принятия решения: закрывать часть производственных мощностей в Германии и открывать их в новом месте. Или не открывать новые заводы и смириться с таким положением дел. То есть немецкий автопром не умрет, но Германия как крупнейший экспортер автомобилей в Европе потеряет свой статус.Какой выбор есть у немцев? Инвестировать в создание собственных заводов на территории США. Сэкономить на вложениях в соседнюю Мексику не получится, так как Трамп начинает перекрывать и эту лазейку. В Штатах строить заводы тоже рискованно. На это требуется много денег. Hyundai оценивал строительство своего завода в США для выпуска 300 тысяч единиц продукции в год в 5,5 миллиарда долларов, а общие необходимые инвестиции — в десять миллиардов долларов. Для европейской промышленности, подсчитывающей убытки, это много. К тому же потребуется немало времени как на согласование бюрократических процедур в США, так и на саму стройку. К концу проекта полномочия Трампа могут уже закончиться или близиться к завершению, а пошлины могут и вовсе снять намного раньше.Поэтому автоконцерны, вероятно, начнут искать возможности схитрить. Например, договориться с американскими заводами о выпуске на них собственных наиболее популярных моделей вместо плохо продающихся американских. Таким образом те же немцы могут компенсировать часть своих потерь, но американской экономике это не принесет дополнительных инвестиций.Под боком у Европы есть российский рынок, где имеются уже построенные ранее заводы и неплохой рынок сбыта. Недружественные шаги Трампа могут увеличить желание европейских автоконцернов — например, Volkswagen или Renault — вернуться в Россию при первой возможности. Емкость российского рынка, конечно, не такая большая, как американского, и полностью заместить потери тут не получится, однако компенсировать часть потерь — вполне. Оценочно: до 2022 года европейцы зарабатывали в России до 15 миллиардов евро. И если удастся вернуть хотя бы семь-десять миллиардов евро, это уже будет лучше, чем ничего.Еще один сценарий развития событий: когда Европа договаривается с США об уступках в геополитической сфере и по другим вопросам, которые политики не выносят в публичную сферу. И тогда "чудесным" образом Европа получит исключение из-под санкций (и не только против автомобильного сектора, но и против европейского алкоголя, европейского алюминия), а также избавление от других пошлин, которые еще может придумать Дональд Трамп. Но это возможно только в ситуации, если Евросоюз согласится окончательно потерять свой суверенитет и отдать в руки Вашингтона самые важные решения. Условно, если Европа станет таким же безголосым другом для США, как Япония.Между тем пошлины на иностранные автомобили действуют против всех, а не конкретно против Европы. Хотя европейский автопром находится в наиболее уязвимом состоянии, что прекрасно понимает Дональд Трамп. Что касается японских и корейских автопроизводителей, то они уже давно (Honda и Toyota) или недавно (Hyundai) построили в США свои заводы, поэтому для них это не такая критичная история. Хотя эксперты оценивают потенциальные потери Южной Кореи в десять миллиардов долларов.А вот поставки автомобилей из Китая в США скромные, как, впрочем, и в обратную сторону. Поэтому на первый взгляд казалось, что этот торговый удар Трампа не затронет его главного экономического соперника. Однако китайский рынок все-таки пострадает. Дело в том, что Трамп вводит 25-процентные пошлины не только на импортные автомобили, но и на все автокомплектующие из иностранных государств. И вот здесь взаимозависимость США и Китая друг от друга довольно сильная.Многие китайские комплектующие, узлы и агрегаты используются при производстве американских автомобилей на территории США. Китай — третий поставщик после Канады и Мексики. Речь может идти о потерях 16 миллиардов долларов для Китая. Сложность еще и в том, что новое ограничение США распространяется на Мексику и Канаду. Трамп перекрыл лазейку, которой пользовались китайские компании в прошлые годы. Первый этап санкций в 2018-2023 годах уже и так ограничил поставки китайской продукции на американский рынок. Однако Пекин воспользовался услугами Мексики и Канады, которые имеют с Соединенными Штатами соглашение о беспошлинной торговле. Новые автомобильные ограничения США учитывают эту лазейку и перекрывают ее.Интересно увидеть реакцию Китая: введет ли он симметричные санкции против автомобильной промышленности США? Это большой вопрос, поскольку от этого может пострадать сам китайский автопром. Пока же Китай осторожно принимал ответные меры.На российском рынке доля китайских машин достигла уже 60%, однако китайцы по-прежнему с большой неохотой инвестируют в производственные мощности в РФ, предпочитая импортировать свои автомобили, нежели собирать их у нас. Увеличением утилизационного сбора Москва стимулирует китайские компании к тому, чтобы вкладывать деньги на территории России. Торговая война между Китаем и США способна стать еще одним весомым аргументом для китайских инвесторов.

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https://ria.ru/20250323/evropa-2006664019.html

https://ria.ru/20250325/zapad-2007083448.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html

https://ria.ru/20250327/rossiya-2007590044.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

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