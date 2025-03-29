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Попавшую в "Миротворец" актрису Темнову ждут в "Артеке" - РИА Новости, 29.03.2025
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08:37 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/temnova-2008083572.html
Попавшую в "Миротворец" актрису Темнову ждут в "Артеке"
Попавшую в "Миротворец" актрису Темнову ждут в "Артеке" - РИА Новости, 29.03.2025
Попавшую в "Миротворец" актрису Темнову ждут в "Артеке"
Актрису Екатерину Темнову, сыгравшую в сериале "Манюня" и фильме "Огонь" и внесенную недавно на украинский скандальный ресурс "Миротворец", ждут в Международном РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T08:37:00+03:00
2025-03-29T08:37:00+03:00
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
константин федоренко
дунья миятович
мария захарова
артек
обсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Актрису Екатерину Темнову, сыгравшую в сериале "Манюня" и фильме "Огонь" и внесенную недавно на украинский скандальный ресурс "Миротворец", ждут в Международном детском центре "Артек", заявил директор центра Константин Федоренко. Российская 14-летняя актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", появилась в базе скандального украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения в базу указана "поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", "сознательное нарушение госграницы Украины", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В качестве примера такого мероприятия указаны съемки в образовательных роликах, посвященных лагерю "Артек" в Крыму. "Четырнадцатилетняя российская актриса Екатерина Темнова попала в базу украинского сайта "Миротворец" за участие в проекте "Разговоры о важном", посвящённом воссоединению Крыма с Россией и 100-летию "Артека". Её обвинили в "поддержке агрессии" и "антиукраинской пропаганде". Объявляю Екатерину почётным артековцем и приглашаю её в детский центр!", - написал Федоренко в своем Telegram-канале. В списках сайта "Миротворец" Темнова находится с 23 марта этого года. Также на "Миротворце" размещены личные данные актрисы, в том числе адрес и номер паспорта. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, константин федоренко, дунья миятович, мария захарова, артек, обсе
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Константин Федоренко, Дунья Миятович, Мария Захарова, Артек, ОБСЕ
Попавшую в "Миротворец" актрису Темнову ждут в "Артеке"

Попавшую в "Миротворец" 14-летнюю актрису Темнову ждут в "Артеке"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕкатерина Темнова
Екатерина Темнова - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Екатерина Темнова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Актрису Екатерину Темнову, сыгравшую в сериале "Манюня" и фильме "Огонь" и внесенную недавно на украинский скандальный ресурс "Миротворец", ждут в Международном детском центре "Артек", заявил директор центра Константин Федоренко.
Российская 14-летняя актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", появилась в базе скандального украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения в базу указана "поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", "сознательное нарушение госграницы Украины", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В качестве примера такого мероприятия указаны съемки в образовательных роликах, посвященных лагерю "Артек" в Крыму.
Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
ЕС ввел санкции против "Артека"
24 июня 2024, 13:42
"Четырнадцатилетняя российская актриса Екатерина Темнова попала в базу украинского сайта "Миротворец" за участие в проекте "Разговоры о важном", посвящённом воссоединению Крыма с Россией и 100-летию "Артека". Её обвинили в "поддержке агрессии" и "антиукраинской пропаганде". Объявляю Екатерину почётным артековцем и приглашаю её в детский центр!", - написал Федоренко в своем Telegram-канале.
В списках сайта "Миротворец" Темнова находится с 23 марта этого года. Также на "Миротворце" размещены личные данные актрисы, в том числе адрес и номер паспорта.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В "Артеке" прокомментировали запрет доступа к своему сайту в Латвии
2 февраля, 19:29
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКонстантин ФедоренкоДунья МиятовичМария ЗахароваАртекОБСЕ
 
 
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