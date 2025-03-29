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В Тверской области нашли тело пропавшей девочки - РИА Новости, 29.03.2025
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12:18 29.03.2025 (обновлено: 14:25 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/telo-2008106255.html
В Тверской области нашли тело пропавшей девочки
В Тверской области нашли тело пропавшей девочки - РИА Новости, 29.03.2025
В Тверской области нашли тело пропавшей девочки
В лесу под Тверью нашли тело девочки, пропавшей 21 марта, сообщило СУ СК по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:18:00+03:00
2025-03-29T14:25:00+03:00
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. В лесу под Тверью нашли тело девочки, пропавшей 21 марта, сообщило СУ СК по региону в своем Telegram-канале. "Ранее в следственные органы Следственного комитета поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней жительницы деревни Рязаново, данные о местонахождении которой отсутствуют с 21 марта текущего года. &lt;…&gt; Двадцать девятого марта текущего года в ходе поисковых мероприятий тело пропавшего ребенка обнаружено в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа Тверской области", — отметили в ведомстве. Сейчас идут следственные мероприятия, сотрудники, в том числе, назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей. Как уточнила в своем Telegram-канале прокуратура региона, погибшей было 13 лет.Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению противоправных действий.По факту безвестного исчезновения девочки ранее возбудили дело об убийстве, уточнил СК в Telegram-канале. Тело пропавшей обнаружили с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работает следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального управления СК России.
https://ria.ru/20250325/moskva-2007306231.html
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происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
В Тверской области нашли тело пропавшей девочки

В лесу под Тверью нашли тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. В лесу под Тверью нашли тело девочки, пропавшей 21 марта, сообщило СУ СК по региону в своем Telegram-канале.
"Ранее в следственные органы Следственного комитета поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней жительницы деревни Рязаново, данные о местонахождении которой отсутствуют с 21 марта текущего года. <…> Двадцать девятого марта текущего года в ходе поисковых мероприятий тело пропавшего ребенка обнаружено в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа Тверской области", — отметили в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Сейчас идут следственные мероприятия, сотрудники, в том числе, назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей.
Как уточнила в своем Telegram-канале прокуратура региона, погибшей было 13 лет.
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению противоправных действий.
По факту безвестного исчезновения девочки ранее возбудили дело об убийстве, уточнил СК в Telegram-канале. Тело пропавшей обнаружили с признаками насильственной смерти.
На месте происшествия работает следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального управления СК России.
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