https://ria.ru/20250329/telo-2008106255.html

В Тверской области нашли тело пропавшей девочки

В Тверской области нашли тело пропавшей девочки - РИА Новости, 29.03.2025

В Тверской области нашли тело пропавшей девочки

В лесу под Тверью нашли тело девочки, пропавшей 21 марта, сообщило СУ СК по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:18:00+03:00

2025-03-29T12:18:00+03:00

2025-03-29T14:25:00+03:00

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. В лесу под Тверью нашли тело девочки, пропавшей 21 марта, сообщило СУ СК по региону в своем Telegram-канале. "Ранее в следственные органы Следственного комитета поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней жительницы деревни Рязаново, данные о местонахождении которой отсутствуют с 21 марта текущего года. <…> Двадцать девятого марта текущего года в ходе поисковых мероприятий тело пропавшего ребенка обнаружено в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа Тверской области", — отметили в ведомстве. Сейчас идут следственные мероприятия, сотрудники, в том числе, назначают необходимые экспертизы, допрашивают свидетелей. Как уточнила в своем Telegram-канале прокуратура региона, погибшей было 13 лет.Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению противоправных действий.По факту безвестного исчезновения девочки ранее возбудили дело об убийстве, уточнил СК в Telegram-канале. Тело пропавшей обнаружили с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работает следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального управления СК России.

https://ria.ru/20250325/moskva-2007306231.html

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тверь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь