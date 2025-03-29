https://ria.ru/20250329/telegram-2008076309.html

Лабковский хотел судиться с Telegram за нарушение авторских прав

Лабковский хотел судиться с Telegram за нарушение авторских прав - РИА Новости, 29.03.2025

Лабковский хотел судиться с Telegram за нарушение авторских прав

Психолог Михаил Лабковский хотел судиться с мессенджером Telegram из-за нарушения авторских прав, он подавал иск в Мосгорсуд , однако суд не стал его... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T05:35:00+03:00

2025-03-29T05:35:00+03:00

2025-03-29T05:35:00+03:00

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московский городской суд

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Психолог Михаил Лабковский хотел судиться с мессенджером Telegram из-за нарушения авторских прав, он подавал иск в Мосгорсуд , однако суд не стал его рассматривать, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно информации из документов, в марте прошлого года психолог Михаил Лабковский подал в Мосгорсуд иск на мессенджер Telegram о нарушении авторских прав, так как один из каналов, расположенный на платформе, незаконно выложил его видео "Почему счастье нельзя купить". Сейчас канал недоступен, как указывает Telegram, "в связи с нарушением авторских прав". Суд принял иск, однако отправил его на доработку из-за того, что истец не приложил "доказательства, подтверждающие направление копии искового заявления и приложенных к нему документов в адрес ответчика" и дал Лабковскому месяц на исправление, чего психолог не сделал. "Не исправлены недостатки искового заявления и документов, приложенных к нему, в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения", - говорится в документах.

https://ria.ru/20250329/shabutdinov-2008073690.html

https://ria.ru/20250329/prigorov-2008070753.html

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технологии, telegram, московский городской суд