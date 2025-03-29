https://ria.ru/20250329/tbilisi-2008182877.html
В Тбилиси началась антиправительственная акция
В Тбилиси началась антиправительственная акция - РИА Новости, 29.03.2025
В Тбилиси началась антиправительственная акция
Очередная антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси, это 122-й день непрерывного протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:40:00+03:00
2025-03-29T22:40:00+03:00
2025-03-29T22:40:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 29 мар - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси, это 122-й день непрерывного протеста, передает корреспондент РИА Новости. Акция традиционно проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Демонстрация проходит мирно. В течение дня в разных локациях столицы прошли небольшие шествия, их участники в итоге присоединились к главной акции на Руставели. Протестующие принесли с собой транспаранты различного содержания, они также держат в руках флаги Грузии, США и ЕС. Требование протестующих остается неизменным - назначение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время митингов граждан. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250126/protest-1995598667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз, тбилиси
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Тбилиси
В Тбилиси началась антиправительственная акция
В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция