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В Тбилиси началась антиправительственная акция - РИА Новости, 29.03.2025
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22:40 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/tbilisi-2008182877.html
В Тбилиси началась антиправительственная акция
В Тбилиси началась антиправительственная акция - РИА Новости, 29.03.2025
В Тбилиси началась антиправительственная акция
Очередная антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси, это 122-й день непрерывного протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:40:00+03:00
2025-03-29T22:40:00+03:00
в мире
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ТБИЛИСИ, 29 мар - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси, это 122-й день непрерывного протеста, передает корреспондент РИА Новости. Акция традиционно проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Демонстрация проходит мирно. В течение дня в разных локациях столицы прошли небольшие шествия, их участники в итоге присоединились к главной акции на Руставели. Протестующие принесли с собой транспаранты различного содержания, они также держат в руках флаги Грузии, США и ЕС. Требование протестующих остается неизменным - назначение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время митингов граждан. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20250126/protest-1995598667.html
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз, тбилиси
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Тбилиси
В Тбилиси началась антиправительственная акция

В центре Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция

© Sputnik Грузия/TelegramПротест в Тбилиси
Протест в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Sputnik Грузия/Telegram
Протест в Тбилиси . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 мар - РИА Новости. Очередная антиправительственная акция проходит в центре Тбилиси, это 122-й день непрерывного протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Акция традиционно проходит перед зданием парламента, прилегающий проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Демонстрация проходит мирно.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Грузии проходят новые акции протеста
26 января, 22:36
В течение дня в разных локациях столицы прошли небольшие шествия, их участники в итоге присоединились к главной акции на Руставели.
Протестующие принесли с собой транспаранты различного содержания, они также держат в руках флаги Грузии, США и ЕС.
Требование протестующих остается неизменным - назначение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время митингов граждан.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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