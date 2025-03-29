https://ria.ru/20250329/taynik-2008077252.html

Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве

Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве - РИА Новости, 29.03.2025

Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве

Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы — рядом с Измайловским кремлем, выяснил... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T06:10:00+03:00

2025-03-29T06:10:00+03:00

2025-03-29T11:26:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы — рядом с Измайловским кремлем, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее ФСБ сообщило о задержании в Москве агента украинских спецслужб, который проводил разведку у одного из МФЦ Москвы. Мужчина рассказал, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, "которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий". После совершения теракта, по словам задержанного, куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. У задержанного, как сообщила ФСБ, изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон, использовавшийся для связи с украинскими спецслужбами. На кадрах задержания и опроса злоумышленника, опубликованных ФСБ, видно стену с граффити и водоем, а также вдалеке можно рассмотреть вывеску отеля "Альфа Измайлово". Эта стена, расписанная граффити, как выяснил корреспондент РИА Новости, находится рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлем и отелем "Альфа Измайлово". По наблюдениям, место достаточно проходное, у пруда гуляет много молодых родителей с детьми, а также пожилые жители района и владельцы собак со своими питомцами, рядом также идет строительство жилых домов. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывчатых устройств. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

https://ria.ru/20250328/fsb-2007869419.html

https://ria.ru/20250328/krym-2007856828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тайник со взрывчаткой, найденный у гаражей рядом с Измайловским Кремлем Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы рядом с Измайловским Кремлем, выяснил корреспондент РИА Новости. 2025-03-29T06:10 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва