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Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве - РИА Новости, 29.03.2025
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06:10 29.03.2025 (обновлено: 11:26 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/taynik-2008077252.html
Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве
Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве - РИА Новости, 29.03.2025
Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве
Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы — рядом с Измайловским кремлем, выяснил... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:10:00+03:00
2025-03-29T11:26:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы — рядом с Измайловским кремлем, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее ФСБ сообщило о задержании в Москве агента украинских спецслужб, который проводил разведку у одного из МФЦ Москвы. Мужчина рассказал, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, "которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий". После совершения теракта, по словам задержанного, куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. У задержанного, как сообщила ФСБ, изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон, использовавшийся для связи с украинскими спецслужбами. На кадрах задержания и опроса злоумышленника, опубликованных ФСБ, видно стену с граффити и водоем, а также вдалеке можно рассмотреть вывеску отеля "Альфа Измайлово". Эта стена, расписанная граффити, как выяснил корреспондент РИА Новости, находится рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлем и отелем "Альфа Измайлово". По наблюдениям, место достаточно проходное, у пруда гуляет много молодых родителей с детьми, а также пожилые жители района и владельцы собак со своими питомцами, рядом также идет строительство жилых домов. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывчатых устройств. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.
https://ria.ru/20250328/fsb-2007869419.html
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Тайник со взрывчаткой, найденный у гаражей рядом с Измайловским Кремлем
Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы рядом с Измайловским Кремлем, выяснил корреспондент РИА Новости.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве

У гаражей рядом с Измайловским кремлем находился тайник с СВУ для теракта

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы — рядом с Измайловским кремлем, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщило о задержании в Москве агента украинских спецслужб, который проводил разведку у одного из МФЦ Москвы. Мужчина рассказал, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, "которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий".
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После совершения теракта, по словам задержанного, куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС России. У задержанного, как сообщила ФСБ, изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон, использовавшийся для связи с украинскими спецслужбами.
На кадрах задержания и опроса злоумышленника, опубликованных ФСБ, видно стену с граффити и водоем, а также вдалеке можно рассмотреть вывеску отеля "Альфа Измайлово".
Эта стена, расписанная граффити, как выяснил корреспондент РИА Новости, находится рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлем и отелем "Альфа Измайлово". По наблюдениям, место достаточно проходное, у пруда гуляет много молодых родителей с детьми, а также пожилые жители района и владельцы собак со своими питомцами, рядом также идет строительство жилых домов.
Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывчатых устройств. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.
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