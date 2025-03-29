https://ria.ru/20250329/tailand-2008092330.html

В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении

В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении - РИА Новости, 29.03.2025

В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават потребовала от государственных органов, отвечающих за оповещение населения при стихийных бедствиях, срочного... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:13:00+03:00

2025-03-29T10:13:00+03:00

2025-03-29T12:07:00+03:00

в мире

таиланд

пхетхонгтхан чинават

землетрясение в мьянме и таиланде

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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават потребовала от государственных органов, отвечающих за оповещение населения при стихийных бедствиях, срочного расследования причин несрабатывания новой системы оповещения через смс-сообщения, которая начала работать только через час после подземных толчков. Об этом премьер заявила в субботу на совещании заинтересованных ведомств, включая МВД, департамент по предупреждению и преодолению последствий катастроф и стихийных бедствий, главное управление национальной полиции и других. Телеканал Thai PBS показал в дневном выпуске новостей фрагмент видеозаписи совещания. Новая система оповещения смс-сообщениями, охватывающая всю территорию страны, начала работать в тестовом режиме в феврале и должна была войти в рабочий режим в марте. "Необходимо выяснить причины того, что система оповещения через смс не сработала в нужный момент и разобраться, как ее исправить. Оповещение через социальные сети сработало хорошо, но все же охват смс-оповещения больше, и оно необходимо", - заявила на совещании Чинават. Она отметила, что сразу после землетрясения смс-оповещение вообще не сработало, а затем текстовые сообщения с оповещением граждан о необходимости эвакуироваться из высотных зданий в связи с необходимостью оценки состояния конструкционных элементов строений, которые должны были быть разосланы в течение максимум 20 минут после выпуска приказа об эвакуации, начали поступать гражданам только через час после объявления эвакуации через социальные сети и прямую телефонную связь. "Мы должны отчитаться перед народом за неисправность системы оповещения. Люди задают мне вопросы, и я должна четко и ясно на них отвечать", - сказала премьер.

https://ria.ru/20250329/myanma-2008084337.html

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Варвара Скокшина

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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7. 2025-03-29T10:13 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд, пхетхонгтхан чинават, землетрясение в мьянме и таиланде