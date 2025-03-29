В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении

БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават потребовала от государственных органов, отвечающих за оповещение населения при стихийных бедствиях, срочного расследования причин несрабатывания новой системы оповещения через смс-сообщения, которая начала работать только через час после подземных толчков. Об этом премьер заявила в субботу на совещании заинтересованных ведомств, включая МВД, департамент по предупреждению и преодолению последствий катастроф и стихийных бедствий, главное управление национальной полиции и других. Телеканал Thai PBS показал в дневном выпуске новостей фрагмент видеозаписи совещания. Новая система оповещения смс-сообщениями, охватывающая всю территорию страны, начала работать в тестовом режиме в феврале и должна была войти в рабочий режим в марте. "Необходимо выяснить причины того, что система оповещения через смс не сработала в нужный момент и разобраться, как ее исправить. Оповещение через социальные сети сработало хорошо, но все же охват смс-оповещения больше, и оно необходимо", - заявила на совещании Чинават. Она отметила, что сразу после землетрясения смс-оповещение вообще не сработало, а затем текстовые сообщения с оповещением граждан о необходимости эвакуироваться из высотных зданий в связи с необходимостью оценки состояния конструкционных элементов строений, которые должны были быть разосланы в течение максимум 20 минут после выпуска приказа об эвакуации, начали поступать гражданам только через час после объявления эвакуации через социальные сети и прямую телефонную связь. "Мы должны отчитаться перед народом за неисправность системы оповещения. Люди задают мне вопросы, и я должна четко и ясно на них отвечать", - сказала премьер.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков.
Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих.
Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.
БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават потребовала от государственных органов, отвечающих за оповещение населения при стихийных бедствиях, срочного расследования причин несрабатывания новой системы оповещения через смс-сообщения, которая начала работать только через час после подземных толчков.
Об этом премьер заявила в субботу на совещании заинтересованных ведомств, включая МВД, департамент по предупреждению и преодолению последствий катастроф и стихийных бедствий, главное управление национальной полиции и других. Телеканал Thai PBS показал в дневном выпуске новостей фрагмент видеозаписи совещания.
Новая система оповещения смс-сообщениями, охватывающая всю территорию страны, начала работать в тестовом режиме в феврале и должна была войти в рабочий режим в марте.
"Необходимо выяснить причины того, что система оповещения через смс не сработала в нужный момент и разобраться, как ее исправить. Оповещение через социальные сети сработало хорошо, но все же охват смс-оповещения больше, и оно необходимо", - заявила на совещании Чинават.
Она отметила, что сразу после землетрясения смс-оповещение вообще не сработало, а затем текстовые сообщения с оповещением граждан о необходимости эвакуироваться из высотных зданий в связи с необходимостью оценки состояния конструкционных элементов строений, которые должны были быть разосланы в течение максимум 20 минут после выпуска приказа об эвакуации, начали поступать гражданам только через час после объявления эвакуации через социальные сети и прямую телефонную связь.
"Мы должны отчитаться перед народом за неисправность системы оповещения. Люди задают мне вопросы, и я должна четко и ясно на них отвечать", - сказала премьер.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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