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В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении - РИА Новости, 29.03.2025
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10:13 29.03.2025 (обновлено: 12:07 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/tailand-2008092330.html
В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении
В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении - РИА Новости, 29.03.2025
В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават потребовала от государственных органов, отвечающих за оповещение населения при стихийных бедствиях, срочного... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:13:00+03:00
2025-03-29T12:07:00+03:00
в мире
таиланд
пхетхонгтхан чинават
землетрясение в мьянме и таиланде
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават потребовала от государственных органов, отвечающих за оповещение населения при стихийных бедствиях, срочного расследования причин несрабатывания новой системы оповещения через смс-сообщения, которая начала работать только через час после подземных толчков. Об этом премьер заявила в субботу на совещании заинтересованных ведомств, включая МВД, департамент по предупреждению и преодолению последствий катастроф и стихийных бедствий, главное управление национальной полиции и других. Телеканал Thai PBS показал в дневном выпуске новостей фрагмент видеозаписи совещания. Новая система оповещения смс-сообщениями, охватывающая всю территорию страны, начала работать в тестовом режиме в феврале и должна была войти в рабочий режим в марте. "Необходимо выяснить причины того, что система оповещения через смс не сработала в нужный момент и разобраться, как ее исправить. Оповещение через социальные сети сработало хорошо, но все же охват смс-оповещения больше, и оно необходимо", - заявила на совещании Чинават. Она отметила, что сразу после землетрясения смс-оповещение вообще не сработало, а затем текстовые сообщения с оповещением граждан о необходимости эвакуироваться из высотных зданий в связи с необходимостью оценки состояния конструкционных элементов строений, которые должны были быть разосланы в течение максимум 20 минут после выпуска приказа об эвакуации, начали поступать гражданам только через час после объявления эвакуации через социальные сети и прямую телефонную связь. "Мы должны отчитаться перед народом за неисправность системы оповещения. Люди задают мне вопросы, и я должна четко и ясно на них отвечать", - сказала премьер.
https://ria.ru/20250329/myanma-2008084337.html
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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.
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в мире, таиланд, пхетхонгтхан чинават, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Таиланд, Пхетхонгтхан Чинават, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Таиланде выяснят причины сбоя в смс-оповещении при землетрясении

Чинават приказала найти причины сбоя смс-оповещения при землетрясении в Таиланде

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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават потребовала от государственных органов, отвечающих за оповещение населения при стихийных бедствиях, срочного расследования причин несрабатывания новой системы оповещения через смс-сообщения, которая начала работать только через час после подземных толчков.
Об этом премьер заявила в субботу на совещании заинтересованных ведомств, включая МВД, департамент по предупреждению и преодолению последствий катастроф и стихийных бедствий, главное управление национальной полиции и других. Телеканал Thai PBS показал в дневном выпуске новостей фрагмент видеозаписи совещания.
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Столица Мьянмы осталась без электричества после землетрясения
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Новая система оповещения смс-сообщениями, охватывающая всю территорию страны, начала работать в тестовом режиме в феврале и должна была войти в рабочий режим в марте.
"Необходимо выяснить причины того, что система оповещения через смс не сработала в нужный момент и разобраться, как ее исправить. Оповещение через социальные сети сработало хорошо, но все же охват смс-оповещения больше, и оно необходимо", - заявила на совещании Чинават.
Она отметила, что сразу после землетрясения смс-оповещение вообще не сработало, а затем текстовые сообщения с оповещением граждан о необходимости эвакуироваться из высотных зданий в связи с необходимостью оценки состояния конструкционных элементов строений, которые должны были быть разосланы в течение максимум 20 минут после выпуска приказа об эвакуации, начали поступать гражданам только через час после объявления эвакуации через социальные сети и прямую телефонную связь.
"Мы должны отчитаться перед народом за неисправность системы оповещения. Люди задают мне вопросы, и я должна четко и ясно на них отвечать", - сказала премьер.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреТаиландПхетхонгтхан ЧинаватЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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