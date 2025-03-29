https://ria.ru/20250329/svo-2008122103.html

На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина

На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина - РИА Новости, 29.03.2025

На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина

Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:52:00+03:00

2025-03-29T13:52:00+03:00

2025-03-29T13:52:00+03:00

россия

луганская народная республика

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым, которое проходит в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась в 13.00 в Сормовском храме Всех святых. С погибшим оператором пришли проститься десятки коллег – сотрудников нижегородских и федеральных СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.

https://ria.ru/20250328/zhurnalisty-2008031496.html

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Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)