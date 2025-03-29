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На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина - РИА Новости, 29.03.2025
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13:52 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/svo-2008122103.html
На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина
На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина - РИА Новости, 29.03.2025
На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина
Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:52:00+03:00
2025-03-29T13:52:00+03:00
россия
луганская народная республика
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым, которое проходит в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания началась в 13.00 в Сормовском храме Всех святых. С погибшим оператором пришли проститься десятки коллег – сотрудников нижегородских и федеральных СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
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россия
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россия, луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина

На прощание с погибшим в зоне СВО оператором Пановым прислали венок от Путина

© РИА НовостиВенок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым
Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала Звезда Андреем Пановым - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым, которое проходит в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания началась в 13.00 в Сормовском храме Всех святых. С погибшим оператором пришли проститься десятки коллег – сотрудников нижегородских и федеральных СМИ.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
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В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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