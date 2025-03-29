На прощание с погибшим оператором "Звезды" Пановым прислали венок от Путина
На прощание с погибшим в зоне СВО оператором Пановым прислали венок от Путина
© РИА НовостиВенок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым
© РИА Новости
Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшим в зоне специальной военной операции оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым, которое проходит в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания началась в 13.00 в Сормовском храме Всех святых. С погибшим оператором пришли проститься десятки коллег – сотрудников нижегородских и федеральных СМИ.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.