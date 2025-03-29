https://ria.ru/20250329/svo-2008106648.html

В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО

В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 29.03.2025

В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО

Российская специальная военная операция не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО, оно будет развиваться минимум до 2030 года, но без... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:25:00+03:00

2025-03-29T12:25:00+03:00

2025-03-29T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

евросоюз

нато

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская специальная военная операция не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО, оно будет развиваться минимум до 2030 года, но без принципиально новых двусторонних проектов, говорится в работе Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, которая есть в распоряжении РИА Новости. "СВО не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО. Они сталкиваются с объективными ограничениями в потенциале взаимодействия по этому вопросу. Общими сферами интересов выступают укрепление обороноспособности государств-членов, повышение стрессоустойчивости и безопасности граждан, институтов и критической инфраструктуры, укрепление устойчивости внешних партнеров среди прочего путем проведения операций и миссий, а также политическая и стратегическая координация", - говорится в статье старшего научного сотрудника Александра Алешина. По его мнению, по этим направлениям сотрудничество будет развиваться как минимум до 2030 года. "При этом в среднесрочной перспективе принципиально новых двусторонних проектов, скорее всего, не будет", - говорится в материале.

https://ria.ru/20250328/rossiya-2008057996.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, нато, в мире