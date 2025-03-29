Рейтинг@Mail.ru
В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/svo-2008106648.html
В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО
В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 29.03.2025
В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО
Российская специальная военная операция не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО, оно будет развиваться минимум до 2030 года, но без... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:25:00+03:00
2025-03-29T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
евросоюз
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1920x0_80_0_0_b62d7394cbdc4ea57ee5b73f679b7811.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская специальная военная операция не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО, оно будет развиваться минимум до 2030 года, но без принципиально новых двусторонних проектов, говорится в работе Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, которая есть в распоряжении РИА Новости. "СВО не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО. Они сталкиваются с объективными ограничениями в потенциале взаимодействия по этому вопросу. Общими сферами интересов выступают укрепление обороноспособности государств-членов, повышение стрессоустойчивости и безопасности граждан, институтов и критической инфраструктуры, укрепление устойчивости внешних партнеров среди прочего путем проведения операций и миссий, а также политическая и стратегическая координация", - говорится в статье старшего научного сотрудника Александра Алешина. По его мнению, по этим направлениям сотрудничество будет развиваться как минимум до 2030 года. "При этом в среднесрочной перспективе принципиально новых двусторонних проектов, скорее всего, не будет", - говорится в материале.
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008057996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_214:0:1786:1179_1920x0_80_0_0_b13c52b65b9eb50e0d0ba43939889372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, НАТО, В мире
В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО

Примаков: СВО не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская специальная военная операция не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО, оно будет развиваться минимум до 2030 года, но без принципиально новых двусторонних проектов, говорится в работе Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"СВО не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО. Они сталкиваются с объективными ограничениями в потенциале взаимодействия по этому вопросу. Общими сферами интересов выступают укрепление обороноспособности государств-членов, повышение стрессоустойчивости и безопасности граждан, институтов и критической инфраструктуры, укрепление устойчивости внешних партнеров среди прочего путем проведения операций и миссий, а также политическая и стратегическая координация", - говорится в статье старшего научного сотрудника Александра Алешина.
По его мнению, по этим направлениям сотрудничество будет развиваться как минимум до 2030 года. "При этом в среднесрочной перспективе принципиально новых двусторонних проектов, скорее всего, не будет", - говорится в материале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
СМИ: Россия победила в войне, развязанной НАТО
Вчера, 22:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала