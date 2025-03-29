В РАН оценили влияние СВО на сотрудничество Евросоюза и НАТО
Примаков: СВО не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская специальная военная операция не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО, оно будет развиваться минимум до 2030 года, но без принципиально новых двусторонних проектов, говорится в работе Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, которая есть в распоряжении РИА Новости.
"СВО не привела к синергетическому эффекту в сотрудничестве ЕС и НАТО. Они сталкиваются с объективными ограничениями в потенциале взаимодействия по этому вопросу. Общими сферами интересов выступают укрепление обороноспособности государств-членов, повышение стрессоустойчивости и безопасности граждан, институтов и критической инфраструктуры, укрепление устойчивости внешних партнеров среди прочего путем проведения операций и миссий, а также политическая и стратегическая координация", - говорится в статье старшего научного сотрудника Александра Алешина.
По его мнению, по этим направлениям сотрудничество будет развиваться как минимум до 2030 года. "При этом в среднесрочной перспективе принципиально новых двусторонних проектов, скорее всего, не будет", - говорится в материале.
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