https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008144446.html

Священник рассказал, как бойцы отряда "Т" готовились к операции "Поток"

Священник рассказал, как бойцы отряда "Т" готовились к операции "Поток" - РИА Новости, 29.03.2025

Священник рассказал, как бойцы отряда "Т" готовились к операции "Поток"

Многие бойцы причащались пред участием в операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости военный священник отряда "Т" добровольческого корпуса отец... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:20:00+03:00

2025-03-29T16:20:00+03:00

2025-03-29T17:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

дмитрий медведев

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008152579_1445:329:3072:1244_1920x0_80_0_0_13243cd0d055327f59009b70337ea44e.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. Многие бойцы причащались пред участием в операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости военный священник отряда "Т" добровольческого корпуса отец Алексей, который вместе с бойцами прошел путь по трубе. Ранее в добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Если есть возможность, исповедуются, причащаются. Перед выходом (в трубу -ред.) причащались", рассказал священнослужитель. Он рассказал, что в отряде много глубоковерующих людей, и перед выходом на боевую задачу бойцы обращались с просьбой причастить их. По словам отца Алексея, он молится за бойцов и старается ответить им на волнующие их вопросы. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

курская область

россия

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины