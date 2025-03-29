Священник рассказал, как бойцы отряда "Т" готовились к операции "Поток"
Священник отряда Т рассказал, что многие бойцы причащались перед операцией Поток
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области
Военнослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. Многие бойцы причащались пред участием в операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости военный священник отряда "Т" добровольческого корпуса отец Алексей, который вместе с бойцами прошел путь по трубе.
Ранее в добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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"Если есть возможность, исповедуются, причащаются. Перед выходом (в трубу -ред.) причащались", рассказал священнослужитель.
Он рассказал, что в отряде много глубоковерующих людей, и перед выходом на боевую задачу бойцы обращались с просьбой причастить их. По словам отца Алексея, он молится за бойцов и старается ответить им на волнующие их вопросы.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.