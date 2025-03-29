https://ria.ru/20250329/sudzha-2008174350.html
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми - РИА Новости, 29.03.2025
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными гражданами, заявил РИА Новости житель... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T20:31:00+03:00
2025-03-29T20:31:00+03:00
2025-03-29T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
грузия
суджа
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ГОНЧАРОВКА (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 мар — РИА Новости. Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными гражданами, заявил РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Суджанского района Николай."В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали", — рассказал мужчина.По его словам, иностранные наемники базировались не в самой Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 890 военнослужащих и 402 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008157283.html
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Житель Гончаровки: "Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали"
Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в небольших селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Николай. В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали.
2025-03-29T20:31
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вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, грузия, суджа, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Грузия, Суджа, Курская область
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Житель Суджи рассказал об издевательствах наемников из Грузии и Польши