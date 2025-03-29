https://ria.ru/20250329/sudzha-2008174350.html

Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми

Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми - РИА Новости, 29.03.2025

Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми

Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными гражданами, заявил РИА Новости житель... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T20:31:00+03:00

2025-03-29T20:31:00+03:00

2025-03-29T20:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

валерий герасимов

владимир путин

грузия

суджа

курская область

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ГОНЧАРОВКА (КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 мар — РИА Новости. Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в мелких селах, где издевались над мирными гражданами, заявил РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Суджанского района Николай."В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали", — рассказал мужчина.По его словам, иностранные наемники базировались не в самой Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 890 военнослужащих и 402 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250329/vsu-2008157283.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008148638.html

грузия

суджа

курская область

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Житель Гончаровки: "Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали" Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в небольших селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Николай. В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали. 2025-03-29T20:31 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, грузия, суджа, курская область