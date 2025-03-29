https://ria.ru/20250329/subbota-2008185811.html

Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года

Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 29.03.2025

Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года

Суббота стала самым тёплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до плюс 13,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.03.2025

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москва

михаил леус

россия

погода

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суббота стала самым тёплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до плюс 13,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Москва обновила температурный максимум года. Сегодня максимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, составила плюс 13,9 градуса", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он добавил, до этого в лидерах было 14 марта, тогда температура воздуха достигла отметки в плюс 13,7 градуса.

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