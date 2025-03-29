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Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 29.03.2025
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года
Суббота стала самым тёплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до плюс 13,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:11:00+03:00
2025-03-29T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суббота стала самым тёплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до плюс 13,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Москва обновила температурный максимум года. Сегодня максимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, составила плюс 13,9 градуса", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он добавил, до этого в лидерах было 14 марта, тогда температура воздуха достигла отметки в плюс 13,7 градуса.
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москва, михаил леус, россия, погода
Москва, Михаил Леус, Россия, Погода
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года
Москва обновила температурный максимум года, воздух прогрелся до плюс 13,9