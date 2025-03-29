Рейтинг@Mail.ru
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/subbota-2008185811.html
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 29.03.2025
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года
Суббота стала самым тёплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до плюс 13,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:11:00+03:00
2025-03-29T23:11:00+03:00
москва
михаил леус
россия
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570004053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6317278c1cf15a04432c1e4a716157e7.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суббота стала самым тёплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до плюс 13,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Москва обновила температурный максимум года. Сегодня максимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, составила плюс 13,9 градуса", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он добавил, до этого в лидерах было 14 марта, тогда температура воздуха достигла отметки в плюс 13,7 градуса.
https://ria.ru/20250308/pogoda-2003818130.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570004053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_368aaab09b71d4988dedc95dc9f3fa1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, россия, погода
Москва, Михаил Леус, Россия, Погода
Суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года

Москва обновила температурный максимум года, воздух прогрелся до плюс 13,9

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на Столешниковом переулке в Москве
Прохожие на Столешниковом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие на Столешниковом переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Суббота стала самым тёплым днем в Москве с начала года, воздух прогрелся до плюс 13,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Москва обновила температурный максимум года. Сегодня максимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, составила плюс 13,9 градуса", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
Он добавил, до этого в лидерах было 14 марта, тогда температура воздуха достигла отметки в плюс 13,7 градуса.
Люди отдыхают на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Погода в Москве обновила температурный рекорд
8 марта, 15:07
 
МоскваМихаил ЛеусРоссияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала