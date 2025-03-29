Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР
АТОР: митинги в Стамбуле стали проходить реже и больше не мешают туристам
© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Митинги в Стамбуле стали еженедельными и больше не мешают туристам, центр города, как и ранее, для путешественников свободен, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в субботу лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель заявил, что партия намерена проводить митинги каждую неделю в новом районе Стамбула, а также в каждой провинции Турции.
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"Сегодня такой митинг в Стамбуле прошел. Но туристы его и не заметили - он был на окраине, в жилом районе Малтепе на азиатской стороне. Туда почти никто из туристов не доезжает. Центр города, как и ранее, для туристов свободен, перебоев в транспорте нет", - сказали в ассоциации.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.