https://ria.ru/20250329/stambul-2008164825.html

Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР

Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР - РИА Новости, 29.03.2025

Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР

Митинги в Стамбуле стали еженедельными и больше не мешают туристам, центр города, как и ранее, для путешественников свободен, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:02:00+03:00

2025-03-29T19:02:00+03:00

2025-03-29T19:02:00+03:00

туризм

стамбул

турция

озгюр озель

экрем имамоглу

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Митинги в Стамбуле стали еженедельными и больше не мешают туристам, центр города, как и ранее, для путешественников свободен, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в субботу лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель заявил, что партия намерена проводить митинги каждую неделю в новом районе Стамбула, а также в каждой провинции Турции. "Сегодня такой митинг в Стамбуле прошел. Но туристы его и не заметили - он был на окраине, в жилом районе Малтепе на азиатской стороне. Туда почти никто из туристов не доезжает. Центр города, как и ранее, для туристов свободен, перебоев в транспорте нет", - сказали в ассоциации. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

https://ria.ru/20250322/stambul-2006713076.html

стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, озгюр озель, экрем имамоглу, ассоциация туроператоров россии (атор)