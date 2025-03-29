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Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР - РИА Новости, 29.03.2025
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Туризм
 
19:02 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/stambul-2008164825.html
Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР
Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР - РИА Новости, 29.03.2025
Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР
Митинги в Стамбуле стали еженедельными и больше не мешают туристам, центр города, как и ранее, для путешественников свободен, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:02:00+03:00
2025-03-29T19:02:00+03:00
туризм
стамбул
турция
озгюр озель
экрем имамоглу
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Митинги в Стамбуле стали еженедельными и больше не мешают туристам, центр города, как и ранее, для путешественников свободен, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в субботу лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель заявил, что партия намерена проводить митинги каждую неделю в новом районе Стамбула, а также в каждой провинции Турции. "Сегодня такой митинг в Стамбуле прошел. Но туристы его и не заметили - он был на окраине, в жилом районе Малтепе на азиатской стороне. Туда почти никто из туристов не доезжает. Центр города, как и ранее, для туристов свободен, перебоев в транспорте нет", - сказали в ассоциации. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
https://ria.ru/20250322/stambul-2006713076.html
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стамбул, турция, озгюр озель, экрем имамоглу, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Стамбул, Турция, Озгюр Озель, Экрем Имамоглу, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Митинги в Стамбуле больше не мешают туристам, заявили в АТОР

АТОР: митинги в Стамбуле стали проходить реже и больше не мешают туристам

© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Митинги в Стамбуле стали еженедельными и больше не мешают туристам, центр города, как и ранее, для путешественников свободен, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в субботу лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель заявил, что партия намерена проводить митинги каждую неделю в новом районе Стамбула, а также в каждой провинции Турции.
«
"Сегодня такой митинг в Стамбуле прошел. Но туристы его и не заметили - он был на окраине, в жилом районе Малтепе на азиатской стороне. Туда почти никто из туристов не доезжает. Центр города, как и ранее, для туристов свободен, перебоев в транспорте нет", - сказали в ассоциации.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку Имамоглу превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Участники акции протеста в Анкаре вступили в стычки с полицией - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Анкаре протестующие в поддержку мэра Стамбула устроили стычки с полицией
22 марта, 21:10
 
ТуризмСтамбулТурцияОзгюр ОзельЭкрем ИмамоглуАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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