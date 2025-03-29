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Глава Нацразведки США отозвала доступ Байдена и ряда лиц к секретным данным
Глава Нацразведки США отозвала доступ Байдена и ряда лиц к секретным данным - РИА Новости, 29.03.2025
Глава Нацразведки США отозвала доступ Байдена и ряда лиц к секретным данным
Глава Национальной разведки Тулси Габбард сообщила, что отозвала доступ к секретной информации у экс-президента США Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалы... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:04:00+03:00
2025-03-29T07:04:00+03:00
2025-03-29T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава Национальной разведки Тулси Габбард сообщила, что отозвала доступ к секретной информации у экс-президента США Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалы Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и еще нескольких лиц. "В соответствии с постановлением президента США я лишила доступа к секретной информации бывшего президента Джо Байдена, а также лишила допусков и доступа к секретной информации Камалу Харрис, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Адама Кинзингера, Фиону Хилл, Александра Виндмана", — говорится в сообщении в соцсети X Габбард. Адам Кинзингер и Элизабет Чейни — бывшие члены палаты представителей США. Фиона Хилл работала экс-директором по России в Совете национальной безопасности США. Александр Виндман — отставной американский полковник и бывший директор Совета национальной безопасности США. Администрация президента США Дональда Трампа ранее приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена. В начале марта глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что по указу Трампа аннулировала допуск бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего советника по национальной безопасности Джейка Салливана к секретной информации.
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в мире, сша, россия, джо байден, камала харрис, хиллари клинтон
В мире, США, Россия, Джо Байден, Камала Харрис, Хиллари Клинтон
Глава Нацразведки США отозвала доступ Байдена и ряда лиц к секретным данным
Глава Нацразведки США Габбард отозвала доступ Байдена к секретным данным