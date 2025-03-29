https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008116306.html

ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:32:00+03:00

2025-03-29T13:32:00+03:00

2025-03-29T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — отметили в ведомстве.Бойцы "Днепра" также поразили формирования трех бригад противника в районах Новоандреевки, Каменского и Степногорска в Запорожской области и Днепровского и Никольского в Херсонской области.ВСУ потеряли:В свою очередь, бойцы группировки "Юг" продолжили успешно вытеснять врага с территории ДНР."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.Российские военные поразили формирования шести украинских бригад в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР.Противник потерял:Также бойцы "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html

https://ria.ru/20250328/svo-2007632229.html

запорожская область

донецкая народная республика

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