ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР, сообщили в Минобороны.
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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировки войск "Днепр" освободила село Щербаки в Запорожской области
© Инфографика
Группировки войск "Днепр" освободила село Щербаки в Запорожской области
Бойцы "Днепра" также поразили формирования трех бригад противника в районах Новоандреевки, Каменского и Степногорска в Запорожской области и Днепровского и Никольского в Херсонской области.
ВСУ потеряли:
- свыше 70 военнослужащих;
- автомобиль;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
В свою очередь, бойцы группировки "Юг" продолжили успешно вытеснять врага с территории ДНР.
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"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Пантелеймоновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Пантелеймоновка в ДНР
Российские военные поразили формирования шести украинских бригад в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР.
Противник потерял:
- до 300 военнослужащих;
- танк;
- боевую бронированную машину HMMWV производства США;
- пять автомобилей.
Также бойцы "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ.