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ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008116306.html
ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:32:00+03:00
2025-03-29T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — отметили в ведомстве.Бойцы "Днепра" также поразили формирования трех бригад противника в районах Новоандреевки, Каменского и Степногорска в Запорожской области и Днепровского и Никольского в Херсонской области.ВСУ потеряли:В свою очередь, бойцы группировки "Юг" продолжили успешно вытеснять врага с территории ДНР."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.Российские военные поразили формирования шести украинских бригад в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР.Противник потерял:Также бойцы "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html
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запорожская область
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запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Запорожской области и ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировки войск "Днепр" освободила село Щербаки в Запорожской области
Группировки войск Днепр освободила село Щербаки в Запорожской области
© Инфографика
Группировки войск "Днепр" освободила село Щербаки в Запорожской области
Бойцы "Днепра" также поразили формирования трех бригад противника в районах Новоандреевки, Каменского и Степногорска в Запорожской области и Днепровского и Никольского в Херсонской области.
ВСУ потеряли:
  • свыше 70 военнослужащих;
  • автомобиль;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
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В свою очередь, бойцы группировки "Юг" продолжили успешно вытеснять врага с территории ДНР.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Пантелеймоновка в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Пантелеймоновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Пантелеймоновка в ДНР
Российские военные поразили формирования шести украинских бригад в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск в ДНР.
Противник потерял:
  • до 300 военнослужащих;
  • танк;
  • боевую бронированную машину HMMWV производства США;
  • пять автомобилей.
Также бойцы "Юга" уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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