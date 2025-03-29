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Экипажи Су-25 уничтожили скопления боевиков и техники ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 уничтожили скопления боевиков и техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
Экипажи Су-25 уничтожили скопления боевиков и техники ВСУ в Курской области
Экипажи самолетов Су-25 уничтожили скопления живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T05:09:00+03:00
2025-03-29T05:09:00+03:00
2025-03-29T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили скопления живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. "После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075277.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Экипажи Су-25 уничтожили скопления боевиков и техники ВСУ в Курской области
Минобороны: экипажи Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в Курской области