В Москве выбрали лучшего сомелье России
Лучшим сомелье России стал Александр Герфорт из Тулы
Бар алкогольных напитков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лучший сомелье России был назван в Москве в рамках 24-го российского конкурса сомелье, им стал Александр Герфорт из Тулы, передает корреспондент РИА Новости.
Финалистами стали три участника из разных регионов России. Максим Гребенек представлял Уральскую ассоциацию сомелье, Денис Юрченко из Москвы принимал участие в финальной стадии уже в четвертый раз, третьим финалистом стал Александр Герфорт - кавист (специалист по алкоголю, занимающийся продажей в специализированных магазинах) из города Тула.
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Конкурс предусматривает три этапа. В рамках первого участники обслуживают посетителей импровизированного ресторана, подбирают им алкогольные напитки и устраняют проблемы, которые возникли у посетителей. Следом идут блиц-вопросы тематического характера на английском языке. Второй этап предусматривает дегустацию вин вслепую и выбор лишней этикетки из представленных на экране. Третий этап - задание "банкет", где участники должны открыть наибольшее количество бутылок вина за две минуты.
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"Каждое движение финалистов оценивается большим количеством членов жюри. Более 30 параметров, по которым оценивается их работа, начиная с того, как срезали капсулы, заканчивая тем, протерли пробку или нет. В процессе задаются еще каверзные вопросы, на которые нет однозначного ответа. Сначала у всех задания абсолютно одинаковые, но выполняются они по одному на сцене. Затем идут общие вопросы, где все участники находятся на сцене", - рассказал РИА Новости основатель Московской ассоциации сомелье, лучший сомелье России 2014 года Евгений Богданов.
Он также отметил, что все задания соответствуют международному уровню и стандартам.
Конкурс ежегодно проводит Российская ассоциация сомелье, которая в этом году отмечает 25-летний юбилей.