https://ria.ru/20250329/soglashenie-2008073876.html

"Столкнуться с Трампом": в Британии вынесли жесткий приговор Зеленскому

"Столкнуться с Трампом": в Британии вынесли жесткий приговор Зеленскому - РИА Новости, 29.03.2025

"Столкнуться с Трампом": в Британии вынесли жесткий приговор Зеленскому

Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет отказать президенту США Дональду Трампу в подписании минеральной сделки, пишет британский журнал The... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T04:07:00+03:00

2025-03-29T04:07:00+03:00

2025-03-29T07:58:00+03:00

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киев

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет отказать президенту США Дональду Трампу в подписании минеральной сделки, пишет британский журнал The Spectator."Зеленский не может сказать "нет", опасаясь риска снова столкнуться с Трампом", — говорится в публикации.При этом издание отмечает, что в сложившейся ситуации единственный вариант, который есть у Киева, — это затормозить соглашение или надеяться, что глава Белого дома либо смягчит требования, либо отступит самостоятельно.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Киевом по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами страны. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще четыре процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008067692.html

https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html

https://ria.ru/20250329/kiev-2008066179.html

https://ria.ru/20250325/ugroza-2007246111.html

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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп