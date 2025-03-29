https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html

Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных

Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных - РИА Новости, 29.03.2025

Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных

Операторы БПЛА ВСУ наносили удары по своим бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:07:00+03:00

2025-03-29T19:07:00+03:00

2025-03-29T20:19:00+03:00

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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ наносили удары по своим бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль". Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Днепроэнергия в ДНР 12 марта. "В ходе зачистки были взяты в плен пять бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели "глаза" противника, увидели труп. И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – ред.) подвал со своими", – рассказал снайпер. По словам "Коваля", российским штурмовикам пришлось под ударами украинских дронов вытаскивать сдавшихся в плен солдат ВСУ.

https://ria.ru/20250312/morpekhi-2004545210.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)