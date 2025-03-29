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Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 29.03.2025 (обновлено: 20:19 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных - РИА Новости, 29.03.2025
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных
Операторы БПЛА ВСУ наносили удары по своим бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:07:00+03:00
2025-03-29T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ наносили удары по своим бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль". Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Днепроэнергия в ДНР 12 марта. "В ходе зачистки были взяты в плен пять бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели "глаза" противника, увидели труп. И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – ред.) подвал со своими", – рассказал снайпер. По словам "Коваля", российским штурмовикам пришлось под ударами украинских дронов вытаскивать сдавшихся в плен солдат ВСУ.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных

Снайпер Коваля: ВСУ пытались убить своих солдат при зачистке Днепроэнергии в ДНР

© РИА НовостиСнайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль"
Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль"
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ наносили удары по своим бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль".
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Днепроэнергия в ДНР 12 марта.
«
"В ходе зачистки были взяты в плен пять бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели "глаза" противника, увидели труп. И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – ред.) подвал со своими", – рассказал снайпер.
По словам "Коваля", российским штурмовикам пришлось под ударами украинских дронов вытаскивать сдавшихся в плен солдат ВСУ.
Уникальные кадры из окрестностей освобожденной Казачьей Локни в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Морпехи показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области
12 марта, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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