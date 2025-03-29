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Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных - РИА Новости, 29.03.2025
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных
Операторы БПЛА ВСУ наносили удары по своим бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:07:00+03:00
2025-03-29T19:07:00+03:00
2025-03-29T20:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ наносили удары по своим бойцам во время зачистки населенного пункта Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль". Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Днепроэнергия в ДНР 12 марта. "В ходе зачистки были взяты в плен пять бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели "глаза" противника, увидели труп. И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – ред.) подвал со своими", – рассказал снайпер. По словам "Коваля", российским штурмовикам пришлось под ударами украинских дронов вытаскивать сдавшихся в плен солдат ВСУ.
https://ria.ru/20250312/morpekhi-2004545210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных
Снайпер Коваля: ВСУ пытались убить своих солдат при зачистке Днепроэнергии в ДНР