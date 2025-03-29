https://ria.ru/20250329/smi-2008186944.html

Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS

Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS - РИА Новости, 30.03.2025

Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS

Ряд сотрудников Института мира (United States Institute of Peace — USIP), который спонсировал конгресс США, уведомили об увольнении, передает CBS со ссылкой на... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-29T23:22:00+03:00

2025-03-29T23:22:00+03:00

2025-03-30T04:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ряд сотрудников Института мира (United States Institute of Peace — USIP), который спонсировал конгресс США, уведомили об увольнении, передает CBS со ссылкой на осведомленные источники.Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об увольнении всего персонала. Один из собеседников заявил, что сократят подавляющее большинство сотрудников.Всего штат Института мира насчитывает порядка 300 человек, его работа обходится в 55 миллионов долларов ежегодно.Задача USIP состоит в урегулировании конфликтов по всему миру.

https://ria.ru/20250130/administratsija-1996396989.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, илон маск