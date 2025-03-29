Рейтинг@Mail.ru
Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 29.03.2025 (обновлено: 04:51 30.03.2025)
https://ria.ru/20250329/smi-2008186944.html
Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS
Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS - РИА Новости, 30.03.2025
Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS
Ряд сотрудников Института мира (United States Institute of Peace — USIP), который спонсировал конгресс США, уведомили об увольнении, передает CBS со ссылкой на... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-29T23:22:00+03:00
2025-03-30T04:51:00+03:00
в мире
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ряд сотрудников Института мира (United States Institute of Peace — USIP), который спонсировал конгресс США, уведомили об увольнении, передает CBS со ссылкой на осведомленные источники.Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об увольнении всего персонала. Один из собеседников заявил, что сократят подавляющее большинство сотрудников.Всего штат Института мира насчитывает порядка 300 человек, его работа обходится в 55 миллионов долларов ежегодно.Задача USIP состоит в урегулировании конфликтов по всему миру.
https://ria.ru/20250130/administratsija-1996396989.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS

CBS: работников финансируемого конгрессом Института мира уведомили об увольнении

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ряд сотрудников Института мира (United States Institute of Peace — USIP), который спонсировал конгресс США, уведомили об увольнении, передает CBS со ссылкой на осведомленные источники.
Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об увольнении всего персонала. Один из собеседников заявил, что сократят подавляющее большинство сотрудников.
Всего штат Института мира насчитывает порядка 300 человек, его работа обходится в 55 миллионов долларов ежегодно.
Задача USIP состоит в урегулировании конфликтов по всему миру.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
WSJ: Трамп планирует уволить многих госслужащих
30 января, 16:15
 
В миреСШАИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала