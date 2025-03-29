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Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS
Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS - РИА Новости, 30.03.2025
Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS
Ряд сотрудников Института мира (United States Institute of Peace — USIP), который спонсировал конгресс США, уведомили об увольнении, передает CBS со ссылкой на... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-29T23:22:00+03:00
2025-03-29T23:22:00+03:00
2025-03-30T04:51:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ряд сотрудников Института мира (United States Institute of Peace — USIP), который спонсировал конгресс США, уведомили об увольнении, передает CBS со ссылкой на осведомленные источники.Телеканал отмечает, что пока неясно, идет ли речь об увольнении всего персонала. Один из собеседников заявил, что сократят подавляющее большинство сотрудников.Всего штат Института мира насчитывает порядка 300 человек, его работа обходится в 55 миллионов долларов ежегодно.Задача USIP состоит в урегулировании конфликтов по всему миру.
https://ria.ru/20250130/administratsija-1996396989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск
Работников Института мира в США уведомили об увольнении, пишет CBS
CBS: работников финансируемого конгрессом Института мира уведомили об увольнении