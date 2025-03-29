https://ria.ru/20250329/smi-2008069388.html

СМИ: находящегося в коме рэпера Пашу Техника не могут вернуть в Россию

СМИ: находящегося в коме рэпера Пашу Техника не могут вернуть в Россию - РИА Новости, 29.03.2025

СМИ: находящегося в коме рэпера Пашу Техника не могут вернуть в Россию

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который находится в больнице в Пхукете, не могут доставить из Таиланда в Россию из-за тяжелого состояния,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T01:28:00+03:00

2025-03-29T01:28:00+03:00

2025-03-29T11:05:00+03:00

россия

пхукет (остров)

таиланд

павел ивлев

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который находится в больнице в Пхукете, не могут доставить из Таиланда в Россию из-за тяжелого состояния, пишет Telegram-канал Baza."Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния", — говорится в сообщении.По данным Telegram-канала, Ивлев после тяжелого отравления из-за приема наркотиков введен в искусственную кому, он находится в палате интенсивной терапии, у него есть сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром."Состояние музыканта настолько тяжелое, что тайские врачи даже не обсуждают вариант с транспортировкой в больницу", — утверждается в публикации.Паша Техник — российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir. В 2008 году был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2023 году он привлекался в Москве к административному аресту за публичную демонстрацию нацистской символики.

https://ria.ru/20231220/tekhnik-1917040560.html

https://ria.ru/20191225/1562840001.html

россия

пхукет (остров)

таиланд

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россия, пхукет (остров), таиланд, павел ивлев