СМИ: находящегося в коме рэпера Пашу Техника не могут вернуть в Россию
Baza: рэпера Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за тяжелого состояния
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который находится в больнице в Пхукете, не могут доставить из Таиланда в Россию из-за тяжелого состояния, пишет Telegram-канал Baza.
"Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния", — говорится в сообщении.
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По данным Telegram-канала, Ивлев после тяжелого отравления из-за приема наркотиков введен в искусственную кому, он находится в палате интенсивной терапии, у него есть сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.
"Состояние музыканта настолько тяжелое, что тайские врачи даже не обсуждают вариант с транспортировкой в больницу", — утверждается в публикации.
Паша Техник — российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir. В 2008 году был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2023 году он привлекался в Москве к административному аресту за публичную демонстрацию нацистской символики.
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