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Слуцкий призвал прислушаться к предложению Путина по Украине - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/slutskiy-2008166315.html
Слуцкий призвал прислушаться к предложению Путина по Украине
Слуцкий призвал прислушаться к предложению Путина по Украине - РИА Новости, 29.03.2025
Слуцкий призвал прислушаться к предложению Путина по Украине
Мировому сообществу необходимо прислушаться к предложению президента России Владимира Путина о введении внешнего управления под эгидой ООН на Украине, считает... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:21:00+03:00
2025-03-29T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
оон
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мировому сообществу необходимо прислушаться к предложению президента России Владимира Путина о введении внешнего управления под эгидой ООН на Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В четверг Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить со своими партнерами, США и странами Европы возможность введения на Украине временного управления. По его словам, оно позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Действия киевского режима еще раз подтверждают его не договороспособность. В этой связи предложение Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов легитимной власти приобретают особую актуальность. И мировому сообществу необходимо к нему прислушаться самым внимательным образом", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Он отметил, что "обещаниям укрофюрера - грош цена". По мнению парламентария, Вашингтон должен ввести жесткий контроль за Киевом для обеспечения моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. "В случае продолжения саботажа частичного перемирия с украинской стороны Россия оставляет за собой право на симметричный ответ бандеровцам", - добавил глава комитета Госдумы. Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250329/medvedev-2008157521.html
https://ria.ru/20250329/konflikt-2008155692.html
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россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), оон, госдума рф, верховная рада украины, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), ООН, Госдума РФ, Верховная Рада Украины, В мире, США
Слуцкий призвал прислушаться к предложению Путина по Украине

Слуцкий призвал мировое сообщество прислушаться к предложению Путина по Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мировому сообществу необходимо прислушаться к предложению президента России Владимира Путина о введении внешнего управления под эгидой ООН на Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить со своими партнерами, США и странами Европы возможность введения на Украине временного управления. По его словам, оно позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
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"Действия киевского режима еще раз подтверждают его не договороспособность. В этой связи предложение Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов легитимной власти приобретают особую актуальность. И мировому сообществу необходимо к нему прислушаться самым внимательным образом", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Он отметил, что "обещаниям укрофюрера - грош цена". По мнению парламентария, Вашингтон должен ввести жесткий контроль за Киевом для обеспечения моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.
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"В случае продолжения саботажа частичного перемирия с украинской стороны Россия оставляет за собой право на симметричный ответ бандеровцам", - добавил глава комитета Госдумы.
Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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