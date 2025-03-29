https://ria.ru/20250329/siyyarto-2008072634.html

Сийярто рассказал, сколько нефти планирует получить Венгрия из России

Сийярто рассказал, сколько нефти планирует получить Венгрия из России - РИА Новости, 29.03.2025

Сийярто рассказал, сколько нефти планирует получить Венгрия из России

Венгрия рассчитывает получить в 2025 году 4,5-5 миллиона тонн нефти из России, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T03:13:00+03:00

2025-03-29T03:13:00+03:00

2025-03-29T03:14:00+03:00

экономика

венгрия

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петер сийярто

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Венгрия рассчитывает получить в 2025 году 4,5-5 миллиона тонн нефти из России, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается нефти, то, согласно текущим данным, мы (получим в 2025 году - ред.) где-то от 4,5 до 5 миллионов тонн", - сказал Сийярто. Ранее российский кабмин сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 4,78 миллиона тонн нефти, а в январе-феврале текущего года - 956 тысяч тонн.

https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007778259.html

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экономика, венгрия, россия, петер сийярто