В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты
СК проверит сообщения о травмировании 11-летнего мальчика электронной сигаретой
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Следователи проверяют сообщения в СМИ о травмировании 11-летнего ребенка в Забайкалье, у которого, по данным ряда местных изданий, якобы во рту взорвалась электронная сигарета.
В субботу вечером ряд местных СМИ сообщил, что в забайкальском селе Угдан ребёнок госпитализирован с травмами лица. Издание Сhita.ru со ссылкой на знакомого пострадавшего сообщило, что якобы у мальчика во рту взорвалась электронная сигарета, позже уточнив, что официального подтверждения этой версии пока нет, мальчик госпитализирован с ожогами слизистой.
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"В средствах массовой информации опубликованы данные о госпитализации 11-летнего мальчика с травмами лица. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В ведомстве уточнили, что запрошены данные о состоянии мальчика, очевидцы инцидента устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Глава Читинского района Забайкалья Виктор Машуков, получив информацию о происшествии, "незамедлительно выехал" на место инцидента.
"ЧП в Угдане ... в результате которого пострадал подросток... Подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь... Все обстоятельства, при которых пострадал подросток, будут тщательно рассмотрены, и следственные органы предоставят полную информацию по этому делу в ближайшее время", - написал Машуков в своём Тelegram-канале.
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