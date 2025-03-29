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В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты - РИА Новости, 29.03.2025
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21:25 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/sigareta-2008177319.html
В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты
В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты - РИА Новости, 29.03.2025
В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты
Следователи проверяют сообщения в СМИ о травмировании 11-летнего ребенка в Забайкалье, у которого, по данным ряда местных изданий, якобы во рту взорвалась... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:25:00+03:00
2025-03-29T21:25:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
читинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Следователи проверяют сообщения в СМИ о травмировании 11-летнего ребенка в Забайкалье, у которого, по данным ряда местных изданий, якобы во рту взорвалась электронная сигарета. В субботу вечером ряд местных СМИ сообщил, что в забайкальском селе Угдан ребёнок госпитализирован с травмами лица. Издание Сhita.ru со ссылкой на знакомого пострадавшего сообщило, что якобы у мальчика во рту взорвалась электронная сигарета, позже уточнив, что официального подтверждения этой версии пока нет, мальчик госпитализирован с ожогами слизистой. "В средствах массовой информации опубликованы данные о госпитализации 11-летнего мальчика с травмами лица. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В ведомстве уточнили, что запрошены данные о состоянии мальчика, очевидцы инцидента устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Глава Читинского района Забайкалья Виктор Машуков, получив информацию о происшествии, "незамедлительно выехал" на место инцидента. "ЧП в Угдане ... в результате которого пострадал подросток... Подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь... Все обстоятельства, при которых пострадал подросток, будут тщательно рассмотрены, и следственные органы предоставят полную информацию по этому делу в ближайшее время", - написал Машуков в своём Тelegram-канале.
https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html
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забайкальский край
россия
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происшествия, забайкальский край, россия, читинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Читинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты

СК проверит сообщения о травмировании 11-летнего мальчика электронной сигаретой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Следователи проверяют сообщения в СМИ о травмировании 11-летнего ребенка в Забайкалье, у которого, по данным ряда местных изданий, якобы во рту взорвалась электронная сигарета.
В субботу вечером ряд местных СМИ сообщил, что в забайкальском селе Угдан ребёнок госпитализирован с травмами лица. Издание Сhita.ru со ссылкой на знакомого пострадавшего сообщило, что якобы у мальчика во рту взорвалась электронная сигарета, позже уточнив, что официального подтверждения этой версии пока нет, мальчик госпитализирован с ожогами слизистой.
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"В средствах массовой информации опубликованы данные о госпитализации 11-летнего мальчика с травмами лица. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В ведомстве уточнили, что запрошены данные о состоянии мальчика, очевидцы инцидента устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Глава Читинского района Забайкалья Виктор Машуков, получив информацию о происшествии, "незамедлительно выехал" на место инцидента.
"ЧП в Угдане ... в результате которого пострадал подросток... Подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь... Все обстоятельства, при которых пострадал подросток, будут тщательно рассмотрены, и следственные органы предоставят полную информацию по этому делу в ближайшее время", - написал Машуков в своём Тelegram-канале.
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