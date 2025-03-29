https://ria.ru/20250329/sigareta-2008177319.html

В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты

В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты - РИА Новости, 29.03.2025

В Забайкалье проверят сообщения о травме ребенка от электронной сигареты

Следователи проверяют сообщения в СМИ о травмировании 11-летнего ребенка в Забайкалье, у которого, по данным ряда местных изданий, якобы во рту взорвалась... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:25:00+03:00

2025-03-29T21:25:00+03:00

2025-03-29T21:25:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

читинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Следователи проверяют сообщения в СМИ о травмировании 11-летнего ребенка в Забайкалье, у которого, по данным ряда местных изданий, якобы во рту взорвалась электронная сигарета. В субботу вечером ряд местных СМИ сообщил, что в забайкальском селе Угдан ребёнок госпитализирован с травмами лица. Издание Сhita.ru со ссылкой на знакомого пострадавшего сообщило, что якобы у мальчика во рту взорвалась электронная сигарета, позже уточнив, что официального подтверждения этой версии пока нет, мальчик госпитализирован с ожогами слизистой. "В средствах массовой информации опубликованы данные о госпитализации 11-летнего мальчика с травмами лица. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В ведомстве уточнили, что запрошены данные о состоянии мальчика, очевидцы инцидента устанавливаются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Глава Читинского района Забайкалья Виктор Машуков, получив информацию о происшествии, "незамедлительно выехал" на место инцидента. "ЧП в Угдане ... в результате которого пострадал подросток... Подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь... Все обстоятельства, при которых пострадал подросток, будут тщательно рассмотрены, и следственные органы предоставят полную информацию по этому делу в ближайшее время", - написал Машуков в своём Тelegram-канале.

https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html

https://ria.ru/20241202/otravlenie-1986785554.html

забайкальский край

россия

читинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, забайкальский край, россия, читинский район, следственный комитет россии (ск рф)