https://ria.ru/20250329/shturmoviki-2008135172.html

Военные в Курской области захватили арсенал бельгийских пулеметов

Военные в Курской области захватили арсенал бельгийских пулеметов - РИА Новости, 29.03.2025

Военные в Курской области захватили арсенал бельгийских пулеметов

Российские штурмовики 22 мотострелкового полка захватили в Гуево Курской области большое количество стрелкового вооружения ВСУ, автоматов и пулеметов... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:02:00+03:00

2025-03-29T15:02:00+03:00

2025-03-29T15:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Российские штурмовики 22 мотострелкового полка захватили в Гуево Курской области большое количество стрелкового вооружения ВСУ, автоматов и пулеметов производства стран ЕС, в частности, бельгийские пулеметы FN MAG и немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Российскими штурмовиками в Гуево Курской области захвачено в качестве трофеев большое количество стрелкового вооружения натовского производства. Есть бельгийские пулеметы FN MAG и много современных немецких автоматов Haenel MK 556 A2. Ранее такое оружие было все же экзотикой, теперь оно встречается у ВСУ массово. Но, как видим, киевским нацистам и оккупантам оно не помогло, так же как "шмайсеры" не помогли нацистам гитлеровским", - заявил российский офицер. Снятое мотострелками "Севера" видео, запечатлевшее в Гуево трофейные натовские автоматы и пулеметы, передано в распоряжение РИА Новости. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html

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суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурмовики захватили в Гуево Курской области много оружия производства стран ЕС Штурмовики 22-го мотострелкового полка захватили в Гуево Курской области много стрелкового оружия производства стран ЕС, в частности, бельгийские пулеметы FN MAG и немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2. Об этом рассказал РИА Новости офицер группировки войск «Север». 2025-03-29T15:02 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины