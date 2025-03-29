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Военные в Курской области захватили арсенал бельгийских пулеметов - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 29.03.2025 (обновлено: 15:54 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/shturmoviki-2008135172.html
Военные в Курской области захватили арсенал бельгийских пулеметов
Военные в Курской области захватили арсенал бельгийских пулеметов - РИА Новости, 29.03.2025
Военные в Курской области захватили арсенал бельгийских пулеметов
Российские штурмовики 22 мотострелкового полка захватили в Гуево Курской области большое количество стрелкового вооружения ВСУ, автоматов и пулеметов... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:02:00+03:00
2025-03-29T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Российские штурмовики 22 мотострелкового полка захватили в Гуево Курской области большое количество стрелкового вооружения ВСУ, автоматов и пулеметов производства стран ЕС, в частности, бельгийские пулеметы FN MAG и немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Российскими штурмовиками в Гуево Курской области захвачено в качестве трофеев большое количество стрелкового вооружения натовского производства. Есть бельгийские пулеметы FN MAG и много современных немецких автоматов Haenel MK 556 A2. Ранее такое оружие было все же экзотикой, теперь оно встречается у ВСУ массово. Но, как видим, киевским нацистам и оккупантам оно не помогло, так же как "шмайсеры" не помогли нацистам гитлеровским", - заявил российский офицер. Снятое мотострелками "Севера" видео, запечатлевшее в Гуево трофейные натовские автоматы и пулеметы, передано в распоряжение РИА Новости. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html
https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html
курская область
суджа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Штурмовики захватили в Гуево Курской области много оружия производства стран ЕС
Штурмовики 22-го мотострелкового полка захватили в Гуево Курской области много стрелкового оружия производства стран ЕС, в частности, бельгийские пулеметы FN MAG и немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2. Об этом рассказал РИА Новости офицер группировки войск «Север».
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Военные в Курской области захватили арсенал бельгийских пулеметов

Российские штурмовики захватили в курском Гуево арсенал бельгийских пулеметов

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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Российские штурмовики 22 мотострелкового полка захватили в Гуево Курской области большое количество стрелкового вооружения ВСУ, автоматов и пулеметов производства стран ЕС, в частности, бельгийские пулеметы FN MAG и немецкие штурмовые винтовки Haenel MK 556 A2, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
"Российскими штурмовиками в Гуево Курской области захвачено в качестве трофеев большое количество стрелкового вооружения натовского производства. Есть бельгийские пулеметы FN MAG и много современных немецких автоматов Haenel MK 556 A2. Ранее такое оружие было все же экзотикой, теперь оно встречается у ВСУ массово. Но, как видим, киевским нацистам и оккупантам оно не помогло, так же как "шмайсеры" не помогли нацистам гитлеровским", - заявил российский офицер.
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Снятое мотострелками "Севера" видео, запечатлевшее в Гуево трофейные натовские автоматы и пулеметы, передано в распоряжение РИА Новости.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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