https://ria.ru/20250329/shkola-2008069209.html

У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III

У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III - РИА Новости, 29.03.2025

У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III

Нашивка британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, обнаружена на уничтоженном РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T01:26:00+03:00

2025-03-29T01:26:00+03:00

2025-03-29T01:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

великобритания

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карл iii

дэвид боуи

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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Нашивка британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, обнаружена на уничтоженном в селе Гуево в Курской области боевике из десантного подразделения ВСУ, следует из кадров переданного в распоряжение РИА Новости видео, снятого штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". На надетой под бронежилет и камуфляж термомайке, у ликвидированного в Гуево боевика, была обнаружена эмблема британской морской школы, расположенной в городе Гордонстаун в Шотландии. Как правило, маркированная подобным образом одежда раздается выпускникам учебного заведения и в свободную продажу поступает редко. Видео было снято бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" на месте уничтожения ими на северной окраине Гуево в Курской области подразделения украинских десантников и нескольких единиц бронетехники ВСУ производства США. Частная британская школа Gordonstoun, открытая в 1934 году, имеет богатую историю. В свое время, если верить сайту школы, в ней учились принц Филипп, нынешний король Британии Карл III, сын рок-музыканта Дэвида Боуи Дункан Джонс, а также Джейсон Коннери, сын актера Шона Коннери. В рамках заведения также действует мореходная школа, название которой и изображено на кофте уничтоженного боевика. На сайте школы сказано, что в распоряжении заведения есть "оборудованная океаническая яхта Ocean Spirit of Moray". Парусное учебное судно предназначено для обучения студентов мореплаванию. Ocean Spirit способна совершать "быстрые и безопасные морские переходы".

https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html

https://ria.ru/20250328/vsu-2008053507.html

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курская область, великобритания, шотландия, карл iii, дэвид боуи, вооруженные силы украины