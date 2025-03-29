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У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 29.03.2025 (обновлено: 01:47 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/shkola-2008069209.html
У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III
У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III - РИА Новости, 29.03.2025
У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III
Нашивка британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, обнаружена на уничтоженном РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T01:26:00+03:00
2025-03-29T01:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
великобритания
шотландия
карл iii
дэвид боуи
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Нашивка британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, обнаружена на уничтоженном в селе Гуево в Курской области боевике из десантного подразделения ВСУ, следует из кадров переданного в распоряжение РИА Новости видео, снятого штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". На надетой под бронежилет и камуфляж термомайке, у ликвидированного в Гуево боевика, была обнаружена эмблема британской морской школы, расположенной в городе Гордонстаун в Шотландии. Как правило, маркированная подобным образом одежда раздается выпускникам учебного заведения и в свободную продажу поступает редко. Видео было снято бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" на месте уничтожения ими на северной окраине Гуево в Курской области подразделения украинских десантников и нескольких единиц бронетехники ВСУ производства США. Частная британская школа Gordonstoun, открытая в 1934 году, имеет богатую историю. В свое время, если верить сайту школы, в ней учились принц Филипп, нынешний король Британии Карл III, сын рок-музыканта Дэвида Боуи Дункан Джонс, а также Джейсон Коннери, сын актера Шона Коннери. В рамках заведения также действует мореходная школа, название которой и изображено на кофте уничтоженного боевика. На сайте школы сказано, что в распоряжении заведения есть "оборудованная океаническая яхта Ocean Spirit of Moray". Парусное учебное судно предназначено для обучения студентов мореплаванию. Ocean Spirit способна совершать "быстрые и безопасные морские переходы".
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
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курская область, великобритания, шотландия, карл iii, дэвид боуи, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Великобритания, Шотландия, Карл III, Дэвид Боуи, Вооруженные силы Украины
У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III

У боевика ВСУ нашли знак морской школы Gordonstoun, в которой учился Карл III

© РИА НовостиУ боевика ВСУ нашли знак британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учился Карл III
У боевика ВСУ нашли знак британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учился Карл III - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
У боевика ВСУ нашли знак британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учился Карл III. Архивное фото
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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Нашивка британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, обнаружена на уничтоженном в селе Гуево в Курской области боевике из десантного подразделения ВСУ, следует из кадров переданного в распоряжение РИА Новости видео, снятого штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
На надетой под бронежилет и камуфляж термомайке, у ликвидированного в Гуево боевика, была обнаружена эмблема британской морской школы, расположенной в городе Гордонстаун в Шотландии. Как правило, маркированная подобным образом одежда раздается выпускникам учебного заведения и в свободную продажу поступает редко.
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Видео было снято бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" на месте уничтожения ими на северной окраине Гуево в Курской области подразделения украинских десантников и нескольких единиц бронетехники ВСУ производства США.
Частная британская школа Gordonstoun, открытая в 1934 году, имеет богатую историю. В свое время, если верить сайту школы, в ней учились принц Филипп, нынешний король Британии Карл III, сын рок-музыканта Дэвида Боуи Дункан Джонс, а также Джейсон Коннери, сын актера Шона Коннери.
В рамках заведения также действует мореходная школа, название которой и изображено на кофте уничтоженного боевика. На сайте школы сказано, что в распоряжении заведения есть "оборудованная океаническая яхта Ocean Spirit of Moray". Парусное учебное судно предназначено для обучения студентов мореплаванию. Ocean Spirit способна совершать "быстрые и безопасные морские переходы".
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