У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III
У боевика ВСУ нашли знак морской школы Gordonstoun, в которой учился Карл III
© РИА НовостиУ боевика ВСУ нашли знак британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учился Карл III
У боевика ВСУ нашли знак британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учился Карл III. Архивное фото
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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Нашивка британской морской школы Gordonstoun sail training, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, обнаружена на уничтоженном в селе Гуево в Курской области боевике из десантного подразделения ВСУ, следует из кадров переданного в распоряжение РИА Новости видео, снятого штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
На надетой под бронежилет и камуфляж термомайке, у ликвидированного в Гуево боевика, была обнаружена эмблема британской морской школы, расположенной в городе Гордонстаун в Шотландии. Как правило, маркированная подобным образом одежда раздается выпускникам учебного заведения и в свободную продажу поступает редко.
Видео было снято бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" на месте уничтожения ими на северной окраине Гуево в Курской области подразделения украинских десантников и нескольких единиц бронетехники ВСУ производства США.
Частная британская школа Gordonstoun, открытая в 1934 году, имеет богатую историю. В свое время, если верить сайту школы, в ней учились принц Филипп, нынешний король Британии Карл III, сын рок-музыканта Дэвида Боуи Дункан Джонс, а также Джейсон Коннери, сын актера Шона Коннери.
В рамках заведения также действует мореходная школа, название которой и изображено на кофте уничтоженного боевика. На сайте школы сказано, что в распоряжении заведения есть "оборудованная океаническая яхта Ocean Spirit of Moray". Парусное учебное судно предназначено для обучения студентов мореплаванию. Ocean Spirit способна совершать "быстрые и безопасные морские переходы".