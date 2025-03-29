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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 29.03.2025
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12:35 29.03.2025 (обновлено: 12:43 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/sever-2008107667.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 29.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:35:00+03:00
2025-03-29T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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