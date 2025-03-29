https://ria.ru/20250329/sever-2008107667.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 29.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:35:00+03:00
2025-03-29T12:35:00+03:00
2025-03-29T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008102389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли до 185 военных в зоне действия группировки "Север"