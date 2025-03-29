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В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты - РИА Новости, 29.03.2025
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17:19 29.03.2025 (обновлено: 21:12 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/sevastopol-2008154754.html
В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты
В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты - РИА Новости, 29.03.2025
В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты
В Севастополе убрали незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:19:00+03:00
2025-03-29T21:12:00+03:00
происшествия
севастополь
гагаринский район
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В Севастополе убрали незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство. По результатам были также обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы" , — написал он. По словам главы города, полиция оценивала соблюдение миграционного законодательства. Так, они проверили около 1500 участков и жилых строений в Гагаринском районе, на территории и в окружении СТ "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и ТСН СНТ "Боевик". Губернатор уточнил, что мероприятиях продолжат и в других районах по решению оперштаба.
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севастополь
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происшествия, севастополь, гагаринский район, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Гагаринский район, Михаил Развожаев
В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты

В Севастополе нашли незаконно установленные камеры, снимавшие военные объекты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь в Крыму
Вид на город Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В Севастополе убрали незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство. По результатам были также обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы" , — написал он.
По словам главы города, полиция оценивала соблюдение миграционного законодательства. Так, они проверили около 1500 участков и жилых строений в Гагаринском районе, на территории и в окружении СТ "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и ТСН СНТ "Боевик".
Губернатор уточнил, что мероприятиях продолжат и в других районах по решению оперштаба.
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ПроисшествияСевастопольГагаринский районМихаил Развожаев
 
 
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