https://ria.ru/20250329/sevastopol-2008154754.html
В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты
В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты - РИА Новости, 29.03.2025
В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты
В Севастополе убрали незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:19:00+03:00
2025-03-29T17:19:00+03:00
2025-03-29T21:12:00+03:00
происшествия
севастополь
гагаринский район
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В Севастополе убрали незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство. По результатам были также обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы" , — написал он. По словам главы города, полиция оценивала соблюдение миграционного законодательства. Так, они проверили около 1500 участков и жилых строений в Гагаринском районе, на территории и в окружении СТ "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и ТСН СНТ "Боевик". Губернатор уточнил, что мероприятиях продолжат и в других районах по решению оперштаба.
https://ria.ru/20250320/shpionazh-2006111410.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, гагаринский район, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Гагаринский район, Михаил Развожаев
В Севастополе нашли камеры, снимавшие военные объекты
В Севастополе нашли незаконно установленные камеры, снимавшие военные объекты