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Силовики в Севастополе проверяют соблюдение миграционного законодательства - РИА Новости, 29.03.2025
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09:29 29.03.2025 (обновлено: 12:54 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/sevastopol-2008087190.html
Силовики в Севастополе проверяют соблюдение миграционного законодательства
Силовики в Севастополе проверяют соблюдение миграционного законодательства - РИА Новости, 29.03.2025
Силовики в Севастополе проверяют соблюдение миграционного законодательства
Мероприятия по соблюдению миграционного законодательства проводятся в Севастополе, идет проверка документов и контроль за движением автотранспорта, сообщил... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:29:00+03:00
2025-03-29T12:54:00+03:00
севастополь
гагаринский район
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Мероприятия по соблюдению миграционного законодательства проводятся в Севастополе, идет проверка документов и контроль за движением автотранспорта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города" , - сообщил губернатор. Проверка ведется в Гагаринском районе, на территории и в окружении СТ (садоводческих товариществ) "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и ТСН СНТ "Боевик". О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно, отметил он.
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севастополь
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севастополь, гагаринский район, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Гагаринский район, Михаил Развожаев, Происшествия
Силовики в Севастополе проверяют соблюдение миграционного законодательства

Силовики в Севастополе проверяют документы и досматривают автотранспорт

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Мероприятия по соблюдению миграционного законодательства проводятся в Севастополе, идет проверка документов и контроль за движением автотранспорта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города" , - сообщил губернатор.
Проверка ведется в Гагаринском районе, на территории и в окружении СТ (садоводческих товариществ) "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и ТСН СНТ "Боевик".
О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно, отметил он.
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