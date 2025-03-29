https://ria.ru/20250329/sevastopol-2008087190.html

Силовики в Севастополе проверяют соблюдение миграционного законодательства

Силовики в Севастополе проверяют соблюдение миграционного законодательства - РИА Новости, 29.03.2025

Силовики в Севастополе проверяют соблюдение миграционного законодательства

Мероприятия по соблюдению миграционного законодательства проводятся в Севастополе, идет проверка документов и контроль за движением автотранспорта, сообщил... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:29:00+03:00

2025-03-29T09:29:00+03:00

2025-03-29T12:54:00+03:00

севастополь

гагаринский район

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Мероприятия по соблюдению миграционного законодательства проводятся в Севастополе, идет проверка документов и контроль за движением автотранспорта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города" , - сообщил губернатор. Проверка ведется в Гагаринском районе, на территории и в окружении СТ (садоводческих товариществ) "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и ТСН СНТ "Боевик". О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно, отметил он.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html

севастополь

гагаринский район

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Варвара Скокшина

севастополь, гагаринский район, михаил развожаев, происшествия