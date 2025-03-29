https://ria.ru/20250329/serra-leone-2008132932.html
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво - РИА Новости, 29.03.2025
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво
Российские производители шоколада обращались в посольство Сьерра-Леоне по вопросу налаживания поставок сьерра-леонских какао-бобов, Фритаун открыт к... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:50:00+03:00
2025-03-29T14:50:00+03:00
2025-03-29T14:51:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские производители шоколада обращались в посольство Сьерра-Леоне по вопросу налаживания поставок сьерра-леонских какао-бобов, Фритаун открыт к сотрудничеству, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Ко мне обращались несколько российских копаний с предложением закупить какао-бобы из Сьерра-Леоне. Есть компании, которые производят шоколад. Наши какао-бобы в самом деле органические. Одни из немногих в мире. В них не кладут никаких добавок или удобрений", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. По его словам, в настоящее время дипмиссия ждет ответа от российских партнеров. "Я даже ездил в Сьерра-Леоне с российской компанией. Я отвез их прямо в свою деревню, потому что они хотели не только купить какао-бобы, но и приобрести землю, где они могли бы сами всё выращивать, а затем экспортировать в Россию. Так что, определенно, Сьерра-Леоне открыта для бизнеса по поставкам какао в Россию напрямую", - подчеркнул посол. Он добавил, что российским производителям шоколада надо думать на долгосрочную перспективу. "Купите землю в Сьерра-Леоне. Посадите свое собственные какао-деревья. Инвестируйте в свое собственное какао. Так что вы посадите около 2000, 3000, 4000… гектаров. А затем через три, четыре, пять лет вы начнете собирать урожай… И тогда, с этим у вас будет своя собственная ниша. Никто не будет диктовать вам, где вам нужно закупать какао-бобы", - заявил Йонгаво. Посол подчеркнул, что в Сьерра-Леоне очень плодородная земля для этих целей. "Если кто-то заинтересован в этом, посольство может содействовать этому. И представить их министерству сельского хозяйства и соответствующим органам в Сьерра-Леоне", - заключил глава дипмиссии.
https://ria.ru/20250108/shokolad-1992787242.html
https://ria.ru/20250306/shokolad-2003320898.html
https://ria.ru/20250209/rossija-1998229586.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сьерра-леоне, россия
Экономика, Сьерра-Леоне, Россия
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво
Посол Йонгаво: российские кондитеры хотят поставок какао-бобов из Сьерра-Леоне
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские производители шоколада обращались в посольство Сьерра-Леоне по вопросу налаживания поставок сьерра-леонских какао-бобов, Фритаун открыт к сотрудничеству, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво.
"Ко мне обращались несколько российских копаний с предложением закупить какао-бобы из Сьерра-Леоне
. Есть компании, которые производят шоколад. Наши какао-бобы в самом деле органические. Одни из немногих в мире. В них не кладут никаких добавок или удобрений", - сказал Йонгаво в беседе с агентством.
По его словам, в настоящее время дипмиссия ждет ответа от российских партнеров.
"Я даже ездил в Сьерра-Леоне с российской компанией. Я отвез их прямо в свою деревню, потому что они хотели не только купить какао-бобы, но и приобрести землю, где они могли бы сами всё выращивать, а затем экспортировать в Россию
. Так что, определенно, Сьерра-Леоне открыта для бизнеса по поставкам какао в Россию напрямую", - подчеркнул посол.
Он добавил, что российским производителям шоколада надо думать на долгосрочную перспективу.
"Купите землю в Сьерра-Леоне. Посадите свое собственные какао-деревья. Инвестируйте в свое собственное какао. Так что вы посадите около 2000, 3000, 4000… гектаров. А затем через три, четыре, пять лет вы начнете собирать урожай… И тогда, с этим у вас будет своя собственная ниша. Никто не будет диктовать вам, где вам нужно закупать какао-бобы", - заявил Йонгаво.
Посол подчеркнул, что в Сьерра-Леоне очень плодородная земля для этих целей. "Если кто-то заинтересован в этом, посольство может содействовать этому. И представить их министерству сельского хозяйства и соответствующим органам в Сьерра-Леоне", - заключил глава дипмиссии.