Рейтинг@Mail.ru
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 29.03.2025 (обновлено: 14:51 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/serra-leone-2008132932.html
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво - РИА Новости, 29.03.2025
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво
Российские производители шоколада обращались в посольство Сьерра-Леоне по вопросу налаживания поставок сьерра-леонских какао-бобов, Фритаун открыт к... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:50:00+03:00
2025-03-29T14:51:00+03:00
экономика
сьерра-леоне
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/63/1529366337_0:134:3872:2312_1920x0_80_0_0_b6da92c5e52e7cda5d917d8ffe3d5f21.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские производители шоколада обращались в посольство Сьерра-Леоне по вопросу налаживания поставок сьерра-леонских какао-бобов, Фритаун открыт к сотрудничеству, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Ко мне обращались несколько российских копаний с предложением закупить какао-бобы из Сьерра-Леоне. Есть компании, которые производят шоколад. Наши какао-бобы в самом деле органические. Одни из немногих в мире. В них не кладут никаких добавок или удобрений", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. По его словам, в настоящее время дипмиссия ждет ответа от российских партнеров. "Я даже ездил в Сьерра-Леоне с российской компанией. Я отвез их прямо в свою деревню, потому что они хотели не только купить какао-бобы, но и приобрести землю, где они могли бы сами всё выращивать, а затем экспортировать в Россию. Так что, определенно, Сьерра-Леоне открыта для бизнеса по поставкам какао в Россию напрямую", - подчеркнул посол. Он добавил, что российским производителям шоколада надо думать на долгосрочную перспективу. "Купите землю в Сьерра-Леоне. Посадите свое собственные какао-деревья. Инвестируйте в свое собственное какао. Так что вы посадите около 2000, 3000, 4000… гектаров. А затем через три, четыре, пять лет вы начнете собирать урожай… И тогда, с этим у вас будет своя собственная ниша. Никто не будет диктовать вам, где вам нужно закупать какао-бобы", - заявил Йонгаво. Посол подчеркнул, что в Сьерра-Леоне очень плодородная земля для этих целей. "Если кто-то заинтересован в этом, посольство может содействовать этому. И представить их министерству сельского хозяйства и соответствующим органам в Сьерра-Леоне", - заключил глава дипмиссии.
https://ria.ru/20250108/shokolad-1992787242.html
https://ria.ru/20250306/shokolad-2003320898.html
https://ria.ru/20250209/rossija-1998229586.html
сьерра-леоне
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/63/1529366337_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_55ea862ec41b591de6bb37d1ea1e0376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сьерра-леоне, россия
Экономика, Сьерра-Леоне, Россия
Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво

Посол Йонгаво: российские кондитеры хотят поставок какао-бобов из Сьерра-Леоне

© Pixabay / dghchocolatierКакао-бобы
Какао-бобы - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Pixabay / dghchocolatier
Какао-бобы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские производители шоколада обращались в посольство Сьерра-Леоне по вопросу налаживания поставок сьерра-леонских какао-бобов, Фритаун открыт к сотрудничеству, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво.
"Ко мне обращались несколько российских копаний с предложением закупить какао-бобы из Сьерра-Леоне. Есть компании, которые производят шоколад. Наши какао-бобы в самом деле органические. Одни из немногих в мире. В них не кладут никаких добавок или удобрений", - сказал Йонгаво в беседе с агентством.
Шоколад - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Названы страны-лидеры по экспорту шоколада в 2024 году
8 января, 08:01
По его словам, в настоящее время дипмиссия ждет ответа от российских партнеров.
"Я даже ездил в Сьерра-Леоне с российской компанией. Я отвез их прямо в свою деревню, потому что они хотели не только купить какао-бобы, но и приобрести землю, где они могли бы сами всё выращивать, а затем экспортировать в Россию. Так что, определенно, Сьерра-Леоне открыта для бизнеса по поставкам какао в Россию напрямую", - подчеркнул посол.
Плитка шоколада - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Аналитики рассказали о второй волне интереса к дубайскому шоколаду в России
6 марта, 02:45
Он добавил, что российским производителям шоколада надо думать на долгосрочную перспективу.
"Купите землю в Сьерра-Леоне. Посадите свое собственные какао-деревья. Инвестируйте в свое собственное какао. Так что вы посадите около 2000, 3000, 4000… гектаров. А затем через три, четыре, пять лет вы начнете собирать урожай… И тогда, с этим у вас будет своя собственная ниша. Никто не будет диктовать вам, где вам нужно закупать какао-бобы", - заявил Йонгаво.
Посол подчеркнул, что в Сьерра-Леоне очень плодородная земля для этих целей. "Если кто-то заинтересован в этом, посольство может содействовать этому. И представить их министерству сельского хозяйства и соответствующим органам в Сьерра-Леоне", - заключил глава дипмиссии.
Производство шоколадной продукции - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Россия почти втрое увеличила поставки шоколада в США
9 февраля, 09:04
 
ЭкономикаСьерра-ЛеонеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала