https://ria.ru/20250329/serra-leone-2008132932.html

Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво

Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво - РИА Новости, 29.03.2025

Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво

Российские производители шоколада обращались в посольство Сьерра-Леоне по вопросу налаживания поставок сьерра-леонских какао-бобов, Фритаун открыт к... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:50:00+03:00

2025-03-29T14:50:00+03:00

2025-03-29T14:51:00+03:00

экономика

сьерра-леоне

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские производители шоколада обращались в посольство Сьерра-Леоне по вопросу налаживания поставок сьерра-леонских какао-бобов, Фритаун открыт к сотрудничеству, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Ко мне обращались несколько российских копаний с предложением закупить какао-бобы из Сьерра-Леоне. Есть компании, которые производят шоколад. Наши какао-бобы в самом деле органические. Одни из немногих в мире. В них не кладут никаких добавок или удобрений", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. По его словам, в настоящее время дипмиссия ждет ответа от российских партнеров. "Я даже ездил в Сьерра-Леоне с российской компанией. Я отвез их прямо в свою деревню, потому что они хотели не только купить какао-бобы, но и приобрести землю, где они могли бы сами всё выращивать, а затем экспортировать в Россию. Так что, определенно, Сьерра-Леоне открыта для бизнеса по поставкам какао в Россию напрямую", - подчеркнул посол. Он добавил, что российским производителям шоколада надо думать на долгосрочную перспективу. "Купите землю в Сьерра-Леоне. Посадите свое собственные какао-деревья. Инвестируйте в свое собственное какао. Так что вы посадите около 2000, 3000, 4000… гектаров. А затем через три, четыре, пять лет вы начнете собирать урожай… И тогда, с этим у вас будет своя собственная ниша. Никто не будет диктовать вам, где вам нужно закупать какао-бобы", - заявил Йонгаво. Посол подчеркнул, что в Сьерра-Леоне очень плодородная земля для этих целей. "Если кто-то заинтересован в этом, посольство может содействовать этому. И представить их министерству сельского хозяйства и соответствующим органам в Сьерра-Леоне", - заключил глава дипмиссии.

https://ria.ru/20250108/shokolad-1992787242.html

https://ria.ru/20250306/shokolad-2003320898.html

https://ria.ru/20250209/rossija-1998229586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сьерра-леоне, россия