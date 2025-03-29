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Названа минимальная сумма для семьи на покупку самого необходимого - РИА Новости, 29.03.2025
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00:19 29.03.2025 (обновлено: 06:51 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/semi-2008065901.html
Названа минимальная сумма для семьи на покупку самого необходимого
Названа минимальная сумма для семьи на покупку самого необходимого - РИА Новости, 29.03.2025
Названа минимальная сумма для семьи на покупку самого необходимого
Российским семьям в 2024 году было нужно 73,9 тысячи рублей, чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, следует из данных проведенного... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T00:19:00+03:00
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россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российским семьям в 2024 году было нужно 73,9 тысячи рублей, чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, следует из данных проведенного Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян, с которыми ознакомилось РИА Новости.Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для "сведения концов с концами" — под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов — в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год.Семье, проживающей в городе, требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности — 72,5 тысячи рублей. При этом при наличии детей минимальные потребности семьи обойдутся в 99,9 тысячи рублей, а без детей — 64,2 тысячи рублей. Если же смотреть в демографическом и социальном разрезе, то наибольшие суммы ежемесячно требуются многодетным семьям — 114,2 тысячи рублей, а также семьям с детьми-инвалидами — 101,2 тысячи рублей.Доля семей, которые легко могут позволить себе оплачивать все необходимые расходы, в прошлом году впервые превысила треть, увеличившись до 34,8% с 26,3% двумя годами ранее. При этом с серьезными трудностями сталкиваются 5,8% домохозяйств, что существенно меньше показателя 2022 года — 9,3%. В 2016 году, когда Росстат впервые произвел такие замеры, легко "свести концы с концами" могли 15,4%, а большие затруднения испытывали 17,4%.Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
https://ria.ru/20250317/zarplaty-2005392652.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Названа минимальная сумма для семьи на покупку самого необходимого

Семье в России нужно почти 74 тысячи рублей на покупку самого необходимого

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российским семьям в 2024 году было нужно 73,9 тысячи рублей, чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, следует из данных проведенного Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для "сведения концов с концами" — под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов — в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год.
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Семье, проживающей в городе, требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности — 72,5 тысячи рублей. При этом при наличии детей минимальные потребности семьи обойдутся в 99,9 тысячи рублей, а без детей — 64,2 тысячи рублей.
Если же смотреть в демографическом и социальном разрезе, то наибольшие суммы ежемесячно требуются многодетным семьям — 114,2 тысячи рублей, а также семьям с детьми-инвалидами — 101,2 тысячи рублей.
Доля семей, которые легко могут позволить себе оплачивать все необходимые расходы, в прошлом году впервые превысила треть, увеличившись до 34,8% с 26,3% двумя годами ранее. При этом с серьезными трудностями сталкиваются 5,8% домохозяйств, что существенно меньше показателя 2022 года — 9,3%. В 2016 году, когда Росстат впервые произвел такие замеры, легко "свести концы с концами" могли 15,4%, а большие затруднения испытывали 17,4%.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
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