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Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 29.03.2025 (обновлено: 19:48 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.03.2025
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg
Украина потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, чтобы получить больший объем американских инвестиций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:26:00+03:00
2025-03-29T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
дональд трамп
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евросоюз
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, чтобы получить больший объем американских инвестиций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. &quot;Украина попросит внести изменения в новое масштабное экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить инвестиции США&quot;, — говорится в материале. Отмечается, что Киев не хочет, чтобы в рамках сделки ему пришлось бы возвращать военную и экономическую помощь в полном объеме. В пятницу украинские чиновники провели видеозвонок с представителями США, в том числе с юристами, для получения разъяснений по проекту соглашения примерно из 60 страниц. Американцы не высказывали возражений на претензии республики, в том числе относительно возможных помех для вступления Украины в ЕС из-за соглашения. Это может указывать на открытость Вашингтона к внесению поправок, предполагается в публикации. В то же время источник подчеркивает, что подготовка Киевом финальных предложений по поправками потребует большой работы. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина.Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Киевом по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами страны. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще четыре процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.Глава Министерства финансов США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.
https://ria.ru/20250328/sdelka-2007848978.html
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008139374.html
https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html
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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, spectator
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Spectator
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg

Bloomberg: Киев попросит внести в сделку с США поправки об увеличении инвестиций

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovДобыча редкоземельных металлов в Житомирской области
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, чтобы получить больший объем американских инвестиций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
«

"Украина попросит внести изменения в новое масштабное экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить инвестиции США", — говорится в материале.

Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Отмечается, что Киев не хочет, чтобы в рамках сделки ему пришлось бы возвращать военную и экономическую помощь в полном объеме.
В пятницу украинские чиновники провели видеозвонок с представителями США, в том числе с юристами, для получения разъяснений по проекту соглашения примерно из 60 страниц. Американцы не высказывали возражений на претензии республики, в том числе относительно возможных помех для вступления Украины в ЕС из-за соглашения. Это может указывать на открытость Вашингтона к внесению поправок, предполагается в публикации.
В то же время источник подчеркивает, что подготовка Киевом финальных предложений по поправками потребует большой работы.
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Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Киевом по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами страны. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще четыре процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.
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WSJ: Украина не сможет принять условия сделки с США
Вчера, 11:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзSpectator
 
 
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