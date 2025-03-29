https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html

Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg

Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.03.2025

Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg

Украина потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, чтобы получить больший объем американских инвестиций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:26:00+03:00

2025-03-29T19:26:00+03:00

2025-03-29T19:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, чтобы получить больший объем американских инвестиций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. "Украина попросит внести изменения в новое масштабное экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить инвестиции США", — говорится в материале. Отмечается, что Киев не хочет, чтобы в рамках сделки ему пришлось бы возвращать военную и экономическую помощь в полном объеме. В пятницу украинские чиновники провели видеозвонок с представителями США, в том числе с юристами, для получения разъяснений по проекту соглашения примерно из 60 страниц. Американцы не высказывали возражений на претензии республики, в том числе относительно возможных помех для вступления Украины в ЕС из-за соглашения. Это может указывать на открытость Вашингтона к внесению поправок, предполагается в публикации. В то же время источник подчеркивает, что подготовка Киевом финальных предложений по поправками потребует большой работы. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина.Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Киевом по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами страны. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще четыре процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.Глава Министерства финансов США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.

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https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008139374.html

https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html

https://ria.ru/20250329/tramp-2008102389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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