https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.03.2025
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg
Украина потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, чтобы получить больший объем американских инвестиций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:26:00+03:00
2025-03-29T19:26:00+03:00
2025-03-29T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, чтобы получить больший объем американских инвестиций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. "Украина попросит внести изменения в новое масштабное экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить инвестиции США", — говорится в материале. Отмечается, что Киев не хочет, чтобы в рамках сделки ему пришлось бы возвращать военную и экономическую помощь в полном объеме. В пятницу украинские чиновники провели видеозвонок с представителями США, в том числе с юристами, для получения разъяснений по проекту соглашения примерно из 60 страниц. Американцы не высказывали возражений на претензии республики, в том числе относительно возможных помех для вступления Украины в ЕС из-за соглашения. Это может указывать на открытость Вашингтона к внесению поправок, предполагается в публикации. В то же время источник подчеркивает, что подготовка Киевом финальных предложений по поправками потребует большой работы. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина.Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Киевом по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами страны. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще четыре процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.Глава Министерства финансов США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.
https://ria.ru/20250328/sdelka-2007848978.html
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008139374.html
https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html
https://ria.ru/20250329/tramp-2008102389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, spectator
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Spectator
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg
Bloomberg: Киев попросит внести в сделку с США поправки об увеличении инвестиций
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Украина потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, чтобы получить больший объем американских инвестиций, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на осведомленный источник.
«
"Украина попросит внести изменения в новое масштабное экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить инвестиции США", — говорится в материале.
Отмечается, что Киев
не хочет, чтобы в рамках сделки ему пришлось бы возвращать военную и экономическую помощь в полном объеме.
В пятницу украинские чиновники провели видеозвонок с представителями США, в том числе с юристами, для получения разъяснений по проекту соглашения примерно из 60 страниц. Американцы не высказывали возражений на претензии республики, в том числе относительно возможных помех для вступления Украины
в ЕС
из-за соглашения. Это может указывать на открытость Вашингтона к внесению поправок, предполагается в публикации.
В то же время источник подчеркивает, что подготовка Киевом финальных предложений по поправками потребует большой работы.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
Позже агентство Bloomberg передало, что Соединенные Штаты в рамках сделки с Киевом по полезным ископаемым намерены получить контроль над основными инвестиционными проектами страны. Как следует из проекта соглашения, прибыль от совместных проектов будет поступать в спецфонд, при этом трое из пяти его руководителей будут представлены американской корпорацией DFC. Также у Штатов будет право вето на некоторые решения. Киев должен будет направлять в фонд половину доходов от новых проектов в сфере ресурсов и инфраструктуры. США достанется вся прибыль, а также еще четыре процента сверх того, пока инвестиции не окупятся. При этом Вашингтон считает деньги, предоставленные Киеву, как свой вклад в фонд.
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент ранее анонсировал скорое заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере добычи ресурсов.