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"Это капитуляция". Украина готовится потерять все - РИА Новости, 29.03.2025
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08:00 29.03.2025 (обновлено: 08:02 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html
"Это капитуляция". Украина готовится потерять все
"Это капитуляция". Украина готовится потерять все - РИА Новости, 29.03.2025
"Это капитуляция". Украина готовится потерять все
Переговоры между Москвой и Вашингтоном о завершении украинского конфликта только начались, а Киев уже согласился капитулировать. Но не перед Россией. Перед... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T08:00:00+03:00
2025-03-29T08:02:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
дональд трамп
владимир зеленский
сша
скотт бессент
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Переговоры между Москвой и Вашингтоном о завершении украинского конфликта только начались, а Киев уже согласился капитулировать. Но не перед Россией. Перед своим главным спонсором — Соединенными Штатами. О том, что потребовали американцы, — в материале РИА Новости."Это буквально кошмар"Скандальная перепалка в Белом доме, судя по всему, дорого обойдется Украине. После того как Зеленского выставили из резиденции американского президента, условия "ресурсной" сделки, которую обсуждают на протяжении последнего месяца, резко ужесточились.На днях оппозиционный депутат Верховной рады Ярослав Железняк раскрыл содержание предложенного документа."Это кошмар" — так оценил он ситуацию в целом.По его словам, речь идет о создании специального фонда. При этом:"Даже намека нет", — возмутился Железняк.После его выступления заседание Верховной рады было сорвано — депутаты блокировали трибуну.Министр финансов США Скотт Бессент считает, что документ может быть подписан уже на следующей неделе."Америка меняет условия"Железняк подчеркнул: это лишь проект, предстоят переговоры, документ необходимо скорректировать.В офисе Зеленского ничего не опровергли. Лишь Михаил Подоляк сказал Rueters, что консультации с американцами продолжаются на уровне министерств.Сам Зеленский упрекнул Штаты в том, что условия постоянно меняются."Мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное. Сейчас команды работают над этим, потому что Америка меняет правила, предлагает сразу полное. Но это требует детального изучения", — заявил он на пресс-конференции.И тут же оговорился: ему не хотелось бы, чтобы у США возникли сомнения. Украина не против договора о недрах, поскольку не хочет терять военную помощь и разведданные.Администрация Трампа действительно неоднократно меняла условия сделки, и нынешняя версия сильно отличается от исходного варианта, который публиковали СМИ. Проблема в том, что чем дальше, тем хуже для Киева. Хотя и так уже сложно представить более кабальное соглашение.Пистолет у вискаЭто подтверждает и реакция Запада."Дональд Трамп держит пистолет у виска Владимира Зеленского, требуя гигантских репарационных выплат и выдвигая претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, а также на почти все металлы и значительную часть инфраструктуры", — отмечает The Telegraph.В The Times рассуждают о "шокирующей эскалации попыток администрации Трампа захватить контроль над украинскими ресурсами в качестве платы за посредничество в конфликте".Разумеется, на Украине все в ужасе. Так, нардеп Марьяна Безуглая указала, что ранее озвученное ею мнение о любых соглашениях с США все более актуально."Не ждите ничего от переговоров — мы вынуждены привыкнуть к тому, что нам необходимо воспринимать США как нашего врага и союзника России. Чтобы никто с украинской стороны не согласился на капитуляцию. Любая подпись в нынешних условиях — это шаг к капитуляции" — вот что она говорила несколько недель назад.Депутат Александр Мережко также считает, что соглашение в нынешнем виде неприемлемо. Он даже допустил, что это фейк.Но судя по поведению Зеленского — не фейк.Несмотря на всю тяжесть выдвинутых условий, альтернатива, похоже, пугает Киев куда сильнее. Ведь американцы могут попросту прекратить поддержку ВСУ. Единственный доступный в этом случае вариант — попытка опереться на Европу. Однако в ЕС вместо обещанных 40 миллиардов евро согласовали лишь 3,5 миллиарда. Тем не менее выбора у Зеленского нет. Как и рычагов давления на Вашингтон или Брюссель.
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир зеленский, сша, скотт бессент
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Скотт Бессент
"Это капитуляция". Украина готовится потерять все

Киев испугался альтернативы соглашению с США по полезным ископаемым

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Переговоры между Москвой и Вашингтоном о завершении украинского конфликта только начались, а Киев уже согласился капитулировать. Но не перед Россией. Перед своим главным спонсором — Соединенными Штатами. О том, что потребовали американцы, — в материале РИА Новости.

"Это буквально кошмар"

Скандальная перепалка в Белом доме, судя по всему, дорого обойдется Украине. После того как Зеленского выставили из резиденции американского президента, условия "ресурсной" сделки, которую обсуждают на протяжении последнего месяца, резко ужесточились.
На днях оппозиционный депутат Верховной рады Ярослав Железняк раскрыл содержание предложенного документа.
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
"Это кошмар" — так оценил он ситуацию в целом.
По его словам, речь идет о создании специального фонда. При этом:
  • управляют им пять человек: трое — от Вашингтона, с правом вето;
  • соглашение охватывает все полезные ископаемые на Украине — как новые месторождения, так и те, которые уже разрабатываются;
  • добычу поручат государственным и частным компаниям;
  • доходы сразу конвертируются в валюту и выводятся за рубеж. Если что-то не выведено, Киев обязан компенсировать;
  • взнос США — уже предоставленная с 2022 года помощь;
  • только американская сторона может вносить изменения в подписанный документ;
  • Вашингтон получает "право первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты. Продажа ресурсов третьим странам — только с разрешения Белого дома;
  • соглашение бессрочное. О гарантиях безопасности киевского режима — ни слова.
"Даже намека нет", — возмутился Железняк.
После его выступления заседание Верховной рады было сорвано — депутаты блокировали трибуну.
Министр финансов США Скотт Бессент считает, что документ может быть подписан уже на следующей неделе.

"Америка меняет условия"

Железняк подчеркнул: это лишь проект, предстоят переговоры, документ необходимо скорректировать.
В офисе Зеленского ничего не опровергли. Лишь Михаил Подоляк сказал Rueters, что консультации с американцами продолжаются на уровне министерств.
Сам Зеленский упрекнул Штаты в том, что условия постоянно меняются.
© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
"Мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом полное. Сейчас команды работают над этим, потому что Америка меняет правила, предлагает сразу полное. Но это требует детального изучения", — заявил он на пресс-конференции.
И тут же оговорился: ему не хотелось бы, чтобы у США возникли сомнения. Украина не против договора о недрах, поскольку не хочет терять военную помощь и разведданные.
«

Администрация Трампа действительно неоднократно меняла условия сделки, и нынешняя версия сильно отличается от исходного варианта, который публиковали СМИ. Проблема в том, что чем дальше, тем хуже для Киева. Хотя и так уже сложно представить более кабальное соглашение.

Пистолет у виска

Это подтверждает и реакция Запада.
"Дональд Трамп держит пистолет у виска Владимира Зеленского, требуя гигантских репарационных выплат и выдвигая претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, а также на почти все металлы и значительную часть инфраструктуры", — отмечает The Telegraph.
В The Times рассуждают о "шокирующей эскалации попыток администрации Трампа захватить контроль над украинскими ресурсами в качестве платы за посредничество в конфликте".
Разумеется, на Украине все в ужасе. Так, нардеп Марьяна Безуглая указала, что ранее озвученное ею мнение о любых соглашениях с США все более актуально.
© AP Photo / YOAN VALAT / POOLВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / YOAN VALAT / POOL
Владимир Зеленский
"Не ждите ничего от переговоров — мы вынуждены привыкнуть к тому, что нам необходимо воспринимать США как нашего врага и союзника России. Чтобы никто с украинской стороны не согласился на капитуляцию. Любая подпись в нынешних условиях — это шаг к капитуляции" — вот что она говорила несколько недель назад.
Депутат Александр Мережко также считает, что соглашение в нынешнем виде неприемлемо. Он даже допустил, что это фейк.
Но судя по поведению Зеленского — не фейк.
Несмотря на всю тяжесть выдвинутых условий, альтернатива, похоже, пугает Киев куда сильнее. Ведь американцы могут попросту прекратить поддержку ВСУ. Единственный доступный в этом случае вариант — попытка опереться на Европу. Однако в ЕС вместо обещанных 40 миллиардов евро согласовали лишь 3,5 миллиарда. Тем не менее выбора у Зеленского нет. Как и рычагов давления на Вашингтон или Брюссель.
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