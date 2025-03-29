https://ria.ru/20250329/samolet-2008176509.html

Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы

Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы - РИА Новости, 29.03.2025

Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы

Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать в сторону легкомоторный самолет Л4 RA-3337, совершивший вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога", РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:07:00+03:00

2025-03-29T21:07:00+03:00

2025-03-29T21:07:00+03:00

происшествия

авто

вологодская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вологда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать в сторону легкомоторный самолет Л4 RA-3337, совершивший вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога", чтобы организовать движение на трассе, сообщает УМВД по Вологодской области. Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. "В ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России "Вологодский" увидели приземлившийся самолет и незамедлительно организовали движение на трассе. Помогли отогнать самолет в сторону. В кабине самолета был один пилот. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, вологодская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вологда