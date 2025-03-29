Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы
Сотрудники ГАИ помогли отогнать самолет, севший на трассе "Вологда-Новая Ладога"
© Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramАварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области
Аварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать в сторону легкомоторный самолет Л4 RA-3337, совершивший вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога", чтобы организовать движение на трассе, сообщает УМВД по Вологодской области.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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"В ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России "Вологодский" увидели приземлившийся самолет и незамедлительно организовали движение на трассе. Помогли отогнать самолет в сторону. В кабине самолета был один пилот. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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