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Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы - РИА Новости, 29.03.2025
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21:07 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/samolet-2008176509.html
Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы
Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы - РИА Новости, 29.03.2025
Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы
Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать в сторону легкомоторный самолет Л4 RA-3337, совершивший вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога", РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:07:00+03:00
2025-03-29T21:07:00+03:00
происшествия
авто
вологодская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вологда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать в сторону легкомоторный самолет Л4 RA-3337, совершивший вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога", чтобы организовать движение на трассе, сообщает УМВД по Вологодской области. Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. &quot;В ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России &quot;Вологодский&quot; увидели приземлившийся самолет и незамедлительно организовали движение на трассе. Помогли отогнать самолет в сторону. В кабине самолета был один пилот. Пострадавших нет&quot;, - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, вологодская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вологда
Происшествия, Авто, Вологодская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вологда
Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы

Сотрудники ГАИ помогли отогнать самолет, севший на трассе "Вологда-Новая Ладога"

© Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramАварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области
Аварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Аварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать в сторону легкомоторный самолет Л4 RA-3337, совершивший вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога", чтобы организовать движение на трассе, сообщает УМВД по Вологодской области.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
«

"В ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России "Вологодский" увидели приземлившийся самолет и незамедлительно организовали движение на трассе. Помогли отогнать самолет в сторону. В кабине самолета был один пилот. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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ПроисшествияАвтоВологодская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Вологда
 
 
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