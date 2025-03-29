https://ria.ru/20250329/samolet-2008168102.html
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области - РИА Новости, 29.03.2025
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области
Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:47:00+03:00
2025-03-29T19:47:00+03:00
2025-03-29T19:47:00+03:00
происшествия
вологодская область
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008168448_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_e4a76bc00177de73d400478163dacad2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Двадцать девятого марта 2025 года легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20250329/samolet-2008131904.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008168448_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_99165e418af7dd36d99e8ef78be9d897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Вологодская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области
В Вологодской области аварийно сел легкомоторный самолет, пострадавших нет