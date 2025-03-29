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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области - РИА Новости, 29.03.2025
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19:47 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/samolet-2008168102.html
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области - РИА Новости, 29.03.2025
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области
Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:47:00+03:00
2025-03-29T19:47:00+03:00
происшествия
вологодская область
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Двадцать девятого марта 2025 года легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20250329/samolet-2008131904.html
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происшествия, вологодская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Вологодская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области

В Вологодской области аварийно сел легкомоторный самолет, пострадавших нет

© Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramАварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области
Аварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Аварийная посадка легкомоторного самолета в Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«
"Двадцать девятого марта 2025 года легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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ПроисшествияВологодская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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