https://ria.ru/20250329/samolet-2008168102.html

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области - РИА Новости, 29.03.2025

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Вологодской области

Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:47:00+03:00

2025-03-29T19:47:00+03:00

2025-03-29T19:47:00+03:00

происшествия

вологодская область

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Л4 RA-3337 в Вологодской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Двадцать девятого марта 2025 года легкомоторный самолет Л4 RA-3337 выполнял учебно-тренировочный полет и совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда-Новая Ладога" между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20250329/samolet-2008131904.html

вологодская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вологодская область, северо-западная транспортная прокуратура