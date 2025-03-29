Самарские власти назвали сроки сдачи станции метро "Театральная"
Станцию метро "Театральная" в Самаре планируют построить к IV кварталу 2026 года
Города России. Самара. Архивное фото
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САМАРА, 29 мар - РИА Новости. Станцию метро "Театральная" в Самаре планируется построить и ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Самарской области.
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"Строительство станции метро "Театральная" планируется завершить и передать в эксплуатацию в IV квартале 2026 года. Проект находится под постоянным контролем региональных властей, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке при тесном взаимодействии с подрядчиком", - сообщили в пресс-службе на запрос РИА Новости о строительстве метро в Самаре.
Ранее компания-застройщик "Волгатрансстрой" сообщила РИА Новости, что строительство станции метро "Театральная" в Самаре приостановлено из-за отсутствия разрешающих документов от Ростехнадзора на возведение особо опасного объекта. Для оформления документов необходим действующий контракт, подписанный заказчиком, который в свою очередь не может подписать эти документы без распоряжения правительства Самарской области.
Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что благодаря поддержке министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина решение по ситуации со станцией метро найдено. Работы по проходке на втором тоннеле станции были возобновлены.
Ранее строительство станции метро "Театральная" уже приостанавливалось в ноябре 2023 года после возбуждения уголовного дела о превышении полномочий, фигурантом которого стал экс-глава правительства региона Виктор Кудряшов. По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах ВТС, которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, считают в региональном МВД.