https://ria.ru/20250329/samara-2008160190.html

Самарские власти назвали сроки сдачи станции метро "Театральная"

Самарские власти назвали сроки сдачи станции метро "Театральная" - РИА Новости, 29.03.2025

Самарские власти назвали сроки сдачи станции метро "Театральная"

Станцию метро "Театральная" в Самаре планируется построить и ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T18:08:00+03:00

2025-03-29T18:08:00+03:00

2025-03-29T18:08:00+03:00

самарская область

самара

россия

вячеслав федорищев

ирек файзуллин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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САМАРА, 29 мар - РИА Новости. Станцию метро "Театральная" в Самаре планируется построить и ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Самарской области. "Строительство станции метро "Театральная" планируется завершить и передать в эксплуатацию в IV квартале 2026 года. Проект находится под постоянным контролем региональных властей, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке при тесном взаимодействии с подрядчиком", - сообщили в пресс-службе на запрос РИА Новости о строительстве метро в Самаре. Ранее компания-застройщик "Волгатрансстрой" сообщила РИА Новости, что строительство станции метро "Театральная" в Самаре приостановлено из-за отсутствия разрешающих документов от Ростехнадзора на возведение особо опасного объекта. Для оформления документов необходим действующий контракт, подписанный заказчиком, который в свою очередь не может подписать эти документы без распоряжения правительства Самарской области. Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что благодаря поддержке министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина решение по ситуации со станцией метро найдено. Работы по проходке на втором тоннеле станции были возобновлены. Ранее строительство станции метро "Театральная" уже приостанавливалось в ноябре 2023 года после возбуждения уголовного дела о превышении полномочий, фигурантом которого стал экс-глава правительства региона Виктор Кудряшов. По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Кудряшов действовал в интересах ВТС, которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, считают в региональном МВД.

https://ria.ru/20250226/goroda-1832007799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

самарская область, самара, россия, вячеслав федорищев, ирек файзуллин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)