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В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к срокам до 150 лет - РИА Новости, 29.03.2025
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05:27 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/salvador-2008076133.html
В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к срокам до 150 лет
В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к срокам до 150 лет - РИА Новости, 29.03.2025
В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к срокам до 150 лет
Тюремные сроки до 150 лет получили 58 сальвадорских преступников из банды "Баррио 18" на двух массовых процессах, которые прошли в Сальвадоре в пятницу,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T05:27:00+03:00
2025-03-29T05:27:00+03:00
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Тюремные сроки до 150 лет получили 58 сальвадорских преступников из банды "Баррио 18" на двух массовых процессах, которые прошли в Сальвадоре в пятницу, сообщила генеральная прокуратура страны. "Пятьдесят два члена банды "Баррио 18", пойманные благодаря введению чрезвычайного положения, получили сроки до 45 лет лишения свободы за преступление, связанное с организацией незаконного сообщества. Все они принадлежат к Племени Сояпанго, которое действовало в районах Эль-Прогресо, Вилья-де-Хесус, Лос-Сантос 1, Сан-Рамон, Монтес-де-Сан-Бартоло 4 и 5, Лас-Вегас, Лос-Анхелес и Антекирта в округе Сояпанго", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Х. В другом пятничном сообщении прокуратура Сальвадора заявила, что "успешно приговорила" шестерых членов банды "Баррио 18" к лишению свободы на срок до 150 лет за убийства, совершенные в период с 2017 по 2019 год в разных районах Ла-Паса. Как отметили гособвинители, эти все приговоры будут добавлены к тем, которые еще предстоит вынести этим лицам за другие преступления. Сальвадор в настоящий момент считается самой безопасной страной в Латинской Америке из-за низкого уровня убийств - 1,89 на 100 тысяч человек в 2024 году, который был достигнут благодаря жесткой политике президента Найиба Букеле, направленной на снижение уровня насилия со стороны банд. Однако это достигается посредством массовых задержаний - в тюрьмах как бандиты и их сообщники с марта 2022 года, когда в стране выл введен режим ЧС, оказались около 83 тысячи человек. Правозащитники при этом указывают на произвольный характер задержаний и долгое содержание в тюрьмах без суда. Barrio 18 - одна из крупнейших и самых жестоких преступных группировок Латинской Америки, известная как Mara 18, или 18th Street Gang. Она действует в странах Центральной Америки, таких как Сальвадор, Гондурас, Гватемала, а также в Мексике и США, и соперничает с бандитами из MS-13 ("Мара Сальватруча"). Группировка возникла в Лос-Анджелесе в 1960-1970 годах среди латиноамериканских мигрантов и со временем распространилась по всей Латинской Америке, особенно в Сальвадоре, где стала одной из самых влиятельных криминальных организаций. Матео Себастьян Пинтор Родригес по прозвищу "Эль-Татуадо", предполагаемый главарь одной из крупнейших американских банд "Баррио 18", был арестован в колумбийском департаменте Антиокия 26 марта и будет экстрадирован в Сальвадор.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006623464.html
https://ria.ru/20250316/salvador-2005350799.html
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в мире, сальвадор, латинская америка, найиб букеле
В мире, Сальвадор, Латинская Америка, Найиб Букеле
В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к срокам до 150 лет

Суд Сальвадора приговорил в массовых процессах 58 бандитов к срокам до 150 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Тюремные сроки до 150 лет получили 58 сальвадорских преступников из банды "Баррио 18" на двух массовых процессах, которые прошли в Сальвадоре в пятницу, сообщила генеральная прокуратура страны.
"Пятьдесят два члена банды "Баррио 18", пойманные благодаря введению чрезвычайного положения, получили сроки до 45 лет лишения свободы за преступление, связанное с организацией незаконного сообщества. Все они принадлежат к Племени Сояпанго, которое действовало в районах Эль-Прогресо, Вилья-де-Хесус, Лос-Сантос 1, Сан-Рамон, Монтес-де-Сан-Бартоло 4 и 5, Лас-Вегас, Лос-Анхелес и Антекирта в округе Сояпанго", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Х.
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В другом пятничном сообщении прокуратура Сальвадора заявила, что "успешно приговорила" шестерых членов банды "Баррио 18" к лишению свободы на срок до 150 лет за убийства, совершенные в период с 2017 по 2019 год в разных районах Ла-Паса.
Как отметили гособвинители, эти все приговоры будут добавлены к тем, которые еще предстоит вынести этим лицам за другие преступления.
Сальвадор в настоящий момент считается самой безопасной страной в Латинской Америке из-за низкого уровня убийств - 1,89 на 100 тысяч человек в 2024 году, который был достигнут благодаря жесткой политике президента Найиба Букеле, направленной на снижение уровня насилия со стороны банд. Однако это достигается посредством массовых задержаний - в тюрьмах как бандиты и их сообщники с марта 2022 года, когда в стране выл введен режим ЧС, оказались около 83 тысячи человек. Правозащитники при этом указывают на произвольный характер задержаний и долгое содержание в тюрьмах без суда.
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Barrio 18 - одна из крупнейших и самых жестоких преступных группировок Латинской Америки, известная как Mara 18, или 18th Street Gang. Она действует в странах Центральной Америки, таких как Сальвадор, Гондурас, Гватемала, а также в Мексике и США, и соперничает с бандитами из MS-13 ("Мара Сальватруча"). Группировка возникла в Лос-Анджелесе в 1960-1970 годах среди латиноамериканских мигрантов и со временем распространилась по всей Латинской Америке, особенно в Сальвадоре, где стала одной из самых влиятельных криминальных организаций.
Матео Себастьян Пинтор Родригес по прозвищу "Эль-Татуадо", предполагаемый главарь одной из крупнейших американских банд "Баррио 18", был арестован в колумбийском департаменте Антиокия 26 марта и будет экстрадирован в Сальвадор.
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