В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к срокам до 150 лет
Суд Сальвадора приговорил в массовых процессах 58 бандитов к срокам до 150 лет
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Тюремные сроки до 150 лет получили 58 сальвадорских преступников из банды "Баррио 18" на двух массовых процессах, которые прошли в Сальвадоре в пятницу, сообщила генеральная прокуратура страны.
"Пятьдесят два члена банды "Баррио 18", пойманные благодаря введению чрезвычайного положения, получили сроки до 45 лет лишения свободы за преступление, связанное с организацией незаконного сообщества. Все они принадлежат к Племени Сояпанго, которое действовало в районах Эль-Прогресо, Вилья-де-Хесус, Лос-Сантос 1, Сан-Рамон, Монтес-де-Сан-Бартоло 4 и 5, Лас-Вегас, Лос-Анхелес и Антекирта в округе Сояпанго", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Х.
В другом пятничном сообщении прокуратура Сальвадора заявила, что "успешно приговорила" шестерых членов банды "Баррио 18" к лишению свободы на срок до 150 лет за убийства, совершенные в период с 2017 по 2019 год в разных районах Ла-Паса.
Как отметили гособвинители, эти все приговоры будут добавлены к тем, которые еще предстоит вынести этим лицам за другие преступления.
Сальвадор в настоящий момент считается самой безопасной страной в Латинской Америке из-за низкого уровня убийств - 1,89 на 100 тысяч человек в 2024 году, который был достигнут благодаря жесткой политике президента Найиба Букеле, направленной на снижение уровня насилия со стороны банд. Однако это достигается посредством массовых задержаний - в тюрьмах как бандиты и их сообщники с марта 2022 года, когда в стране выл введен режим ЧС, оказались около 83 тысячи человек. Правозащитники при этом указывают на произвольный характер задержаний и долгое содержание в тюрьмах без суда.
Barrio 18 - одна из крупнейших и самых жестоких преступных группировок Латинской Америки, известная как Mara 18, или 18th Street Gang. Она действует в странах Центральной Америки, таких как Сальвадор, Гондурас, Гватемала, а также в Мексике и США, и соперничает с бандитами из MS-13 ("Мара Сальватруча"). Группировка возникла в Лос-Анджелесе в 1960-1970 годах среди латиноамериканских мигрантов и со временем распространилась по всей Латинской Америке, особенно в Сальвадоре, где стала одной из самых влиятельных криминальных организаций.
Матео Себастьян Пинтор Родригес по прозвищу "Эль-Татуадо", предполагаемый главарь одной из крупнейших американских банд "Баррио 18", был арестован в колумбийском департаменте Антиокия 26 марта и будет экстрадирован в Сальвадор.