https://ria.ru/20250329/saks-2008188378.html

Сакс предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера

Сакс предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера - РИА Новости, 29.03.2025

Сакс предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T23:41:00+03:00

2025-03-29T23:41:00+03:00

2025-03-29T23:41:00+03:00

в мире

сша

голливуд

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного голливудского актера, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дело. "В Голливуде это называется Life's Too Short List ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" - ред.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело. После этого они исчезают из виду", - прокомментировал Сакс публикацию одного из пользователей соцсети Х о том, что Зеленский отвергает предложения из Вашингтона и не признает военную помощь из США долгом. Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом, а также отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008164985.html

сша

голливуд

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, голливуд, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, украина, россия