https://ria.ru/20250329/saks-2008188378.html
Сакс предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера
Сакс предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера - РИА Новости, 29.03.2025
Сакс предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:41:00+03:00
2025-03-29T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного голливудского актера, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дело. "В Голливуде это называется Life's Too Short List ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" - ред.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело. После этого они исчезают из виду", - прокомментировал Сакс публикацию одного из пользователей соцсети Х о том, что Зеленский отвергает предложения из Вашингтона и не признает военную помощь из США долгом. Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом, а также отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
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В мире, США, Голливуд, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Россия
Сакс предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера
Миллиардер Сакс предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера